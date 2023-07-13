شكرا لقرائتكم خبر عن طبق السلطة الخضراء هيحميك من الجفاف ويرطب جسمك خلال ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن صحة جيدة عليك تناول السلطة الخضراء لأنها تمد جسمك بالكثير من الفوائد الصحية، وسنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline.

وأشار التقرير إلى أن السبب الأساسي وراء اكتساب المزيد من الوزن الزائد هو عدم الاهتمام بنوعية الطعام الذى يقوم الفرد بتناوله، ولهذا يزداد الوزن وقد يعانى الإنسان من مرض السمنة، ويسعى ويبذل الكثير من الوقت للتخلص من هذا الوزن الزائد، فالتخلص من الوزن الزائد مرتبط بنوعية الطعام الذي يتناوله الإنسان، أى حسب السعرات الحرارية التي يقوم الإنسان بتناولها، ولهذا عند اتباع العديد الأنظمة الغذائية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد يسعون لتخفيض السعرات الحرارية المتواجدة فى الطعام.

ويعد السر الحقيقى الذى يساعد الكثير فى التخلص من العديد الكيلو جرامات والوصول للوزن المثالي عن طريق تناولك للسلطة، حيث إنها تحتوى على الألياف التى تساعدك فى التخلص من الدهون والسموم الزائدة في الجسم، وأيضا تحتوي علي سعرات حرارية قليلة أو منخفضة، مما يساعد فى تقديم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات ومعادن في طبق واحد و منخفض السعرات الحرارية.

ومما لاشك فيه أن طبق السلطة الخضراء غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الأمراض المختلفة، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

ونظرا لأن السلطة الخضراء تحتوى على العديد من الخضراوات الغنية بالألياف، والماء، فهذا يجعلها خيارا غذائيا رائعا يحميك من الإصابة بالجفاف عند ارتفاع درجات حرارة الطقس، لذا اجعله طبقا أساسيا يحميك ويرطب جسمك خلال موجات الحر الشديدة.

وأخيرا يجب أن يحتوى طبق السلطة على الخيار والطماطم والخس الفلفل الأخضر والألوان والبقدونس والجرجير والبصل.