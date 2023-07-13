شكرا لقرائتكم خبر عن احذر 5 أمراض شائعة فى الصيف أبرزها ضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر مشاكل الصيف شيوعًا هى ضربة الشمس، لذا يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، ومحاولة البقاء رطبًا طوال الوقت، فهذه طريقة سهلة لتجنب ضربة الشمس، وهناك أمراض أخرى أكثر شيوعا فى الصيف نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع dnaindia.

5 أمراض شائعة فى الصيف ​1. ضربة الشمسأكثر مشاكل الصيف شيوعًا هى ضربة الشمس، إذا لاحظت أعراضا مثل ارتفاع فى درجة الحرارة، قىء، تنفس سريع، دوار، شعور بالضعف، اتصل بالطبيب.





2. طفح جلدى

يحدث التعرق المفرط في الصيف، ما قد يؤدي إلى ظهور مشكلة الطفح الجلدي أو الحرارة الشائكة، إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة جدًا، فقد تصاب بطفح جلدي أو طفح حراري، وهناك مشكلة من الحكة بسبب الحرارة، لذلك يجب ارتداء ملابس فاتحة اللون والاستحمام يومياً حتى لا يكون هناك عدوى.





3. اليرقان

تعتبر مشكلة اليرقان مشكلة شائعة خلال فصل الصيف، إذا كنت قد استخدمت الماء والغذاء الملوثين، فقد تكون مصابًا أيضًا بالتهاب الكبد أو اليرقان، وعندما يحدث اليرقان، تبدأ العيون والأظافر بالتحول إلى اللون الأصفر، إذا كنت ترغب في تجنب اليرقان، فمن الضروري الحفاظ على صحة الكبد. تناول أطعمة خفيفة للحفاظ على صحة الكبد.





4. التيفوئيد

مع تقدم الصيف، يزداد تفشي التيفوئيد، وهو مرض ينتقل عن طريق المياه، وينتشر عن طريق شرب المياه الملوثة أو تناول طعام ملوث. بشكل عام ، عندما تدخل البكتيريا الجسم بالماء، تبدأ أعراض التيفوئيد في الظهور، ولتجنب التيفود يجب تطعيم الأطفال.





5. الحصبة الألمانية

تنتشر الحصبة، التي نعرفها أيضًا باسم الحصبة الألمانية، عن طريق فيروس باراميكسو، ما قد يؤدى إلى ظهور أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وإحساس حارق في العين وما إلى ذلك. التطعيم هو الحماية الوحيدة ضدها، وبالمثل تزداد الحصبة الألمانية أيضًا خلال فصل الصيف، ولتجنب ذلك من الضروري أخذ اللقاح.





نصائح لتجنب الأمراض خلال فصل الصيف

لتعزيز المناعة يجب عليك تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي، فالبرتقال يحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي، ويمكنك تضمينه في نظامك الغذائي، لكن بدلاً من العصير، إذا كنت تأكل البرتقال، فسيكون أكثر فائدة لأن الألياف من الفاكهة لدينا هى جيدة للصحة بينما يعتبر العصير نشا فقط.

تمرن يوميًا لتجنب الأمراض في أيام الصيف، في التمرين تمنح 15 دقيقة للتأمل، والمشي لمدة نصف ساعة ، وامنح نصف ساعة لليوجا والنصف ساعة المتبقية يمكن أن تؤدي تمرينًا مكثفًا.

لتجنب الالتهابات البكتيرية والفطرية فى الصيف، خذ حمامًا يوميًا واعتن بالنظافة بشكل خاص.

في الصيف عليك أن تهتم بشكل خاص بنظامك الغذائى، لا تستهلك الأطعمة المصنعة أو سريعة التحضير، يجب أن تتناول طعامًا بسيطًا طازجًا، من الضروري أن تحافظ على رطوبتك في الصيف، لذلك يجب أن تستهلك 8 إلى 10 أكواب من الماء.

في الصيف عليك أن تأخذ قسطًا كافيًا من النوم لتجنب الأمراض، إذا كنت تنام من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، فلن تمرض بسهولة.