شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعامل مع التهاب المفاصل.. منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من المشاكل الصحية الشائعة التى تشير إلى التهاب مفصل واحد أو أكثر، مما يسبب الألم والتصلب، ويمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم مثل اليدين والأصابع والمعصمين والمرفقين والكتفين والركبتين والكاحلين والقدمين، فى هذا التقرير نقدم طرق للتعامل مع ألم المفاصل، بحسب موقع "هيلث شوت".. طرق التعامل مع التهاب المفاصل ​الحفاظ على ممارسة الرياضةممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر بالغ الأهمية للتحكم في آلام التهاب المفاصل، يجب ممارسة أنشطة منخفضة التأثير مثل ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو تمارين الإطالة الخفيفة.

إن التمرين يساعد على تقوية العضلات حول المفاصل ، وتحسين المرونة وتقليل التيبس كما أنه يعزز الدورة الدموية ، والتي يمكن أن تخفف الألم والالتهابات.

الحفاظ على وزن صحيالوزن الزائد ليس جيدًا لأي شخص ، وفي حالة التهاب المفاصل ، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل ، مما يؤدي إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل. يصبح الحفاظ على وزن صحي أكثر أهمية حيث قد يؤدي انخفاض مستويات النشاط إلى زيادة الوزن. شجع أفراد أسرتك على اتباع نظام غذائي متوازن يعني أن الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يجب أن يصبحوا أصدقاء لهم. تطبيق العلاج بالحرارة والبرودةيمكن أن توفر العلاجات الساخنة والباردة الراحة من آلام التهاب المفاصل. يمكنهم استخدام الكمادات الدافئة أو زجاجات الماء الساخن أو وسادات التدفئة لإرخاء المفاصل المتيبسة وتخفيف الألم. يمكن أيضًا أن توفر الحمامات الدافئة الراحة ، ولكن لا تفرط في تسخين الماء. بدلاً من ذلك ، يمكن أن يقلل العلاج البارد من التورم وتخدر المنطقة. يمكنهم وضع الكمادات الباردة أو لف أكياس الثلج في منشفة ووضعها برفق على المفاصل المصابة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.





اتبع خطة العلاج يجب أن يضع الطبيب خطة العلاج والأدوية المناسبة لك للتحكم في آلام التهاب المفاصل. اتبع الأدوية الموصوفة، واتصل بالطبيب إذا لاحظت أي تغيرات في الأعراض.

قد يوصون بالعقاقير المضادة للالتهابات أو مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى للسيطرة على الألم والالتهاب. قد يقترحون أيضًا العلاج الطبيعي أو الأجهزة المساعدة لدعم وظيفة المفاصل.

على الرغم من أن هذه النصائح فعالة ، يجب أن تعلم أن تجربة كل شخص مع التهاب المفاصل فريدة من نوعها. لذلك ، لا تتردد في استشارة الطبيب للحصول على إرشادات حول إدارة حالة التهاب المفاصل لديك.