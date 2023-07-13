شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير لإصابة طفلك باضطراب الأكل.. منها فقدان الوزن الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتسبب اضطراب الأكل في ضرر جسدي وعقلي لصحة الفرد، يلجأ الشخص إلى عادات الأكل غير الصحية بسبب ضعف الصحة العقلية، قد يكون تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من اضطراب في الأكل أمرًا صعبًا ، حيث يحاول غالبًا إخفاء سلوكياته وعواطفه، هناك علامات يمكنك الانتباه لها قد تشير إلى أن طفلك يعاني من اضطراب في الأكل، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 علامات تشير إلى أن طفلك قد يعاني من اضطراب في الأكل:

1. فقدان الوزن الشديد أو تذبذبه

يمكن أن تكون التغييرات الملحوظة في وزن طفلك بمثابة علامة حمراء، إذا فقدوا قدرًا كبيرًا من الوزن خلال فترة قصيرة أو كان وزنهم يتقلب بشكل متكرر ، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب الأكل، انتبه للملاحظات المتعلقة بالطعام وصورة الجسم وتقدير الذات.

2. وسواس السعرات الحرارية

قد يشير التركيز غير الصحي على السعرات الحرارية أو المغذيات الكبيرة أو أحجام الأجزاء إلى وجود اضطراب في الأكل، قد يتتبع طفلك بدقة كمية الطعام التي يتناولها ، أو يقرأ الملصقات الغذائية بشكل مفرط ، أو يقصر نفسه على تناول عدد محدد من السعرات الحرارية أو أنواع معينة من الأطعمة.

3. سلوكيات أو طقوس أكل غريبة

ابحث عن الأنماط غير المعتادة في عادات الأكل لدى طفلك، يمكن أن يشمل ذلك تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ، أو إعادة ترتيب الطعام ، أو تناول مجموعات غذائية معينة فقط ، أو تجنب بعض القوام، قد تشير هذه السلوكيات إلى اضطراب الأكل المقيد مثل فقدان الشهية وتقويم العظام.

4. كثرة زيارات الحمام بعد الوجبات

قد تكون الرحلات المتكررة إلى الحمام مباشرة بعد تناول الطعام علامة على سلوكيات التطهير ، مثل التقيؤ الذاتي أو استخدام المسهلات أو مدرات البول، انتبه لعلامات مثل البقاء في الحمام لفترات طويلة ، أو احمرار الخدين بعد الوجبات.

5. الانسحاب الاجتماعي أو تجنب الأنشطة الاجتماعية

إذا أصبح طفلك معزولًا بشكل متزايد أو يتجنب التجمعات الاجتماعية التي تتضمن طعامًا ، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب الأكل، قد يشعرون بالحرج أو القلق من تناول الطعام مع الآخرين ، مما قد يؤدي إلى عزلة ذاتية.

6. الإفراط في ممارسة الرياضة

انتبه إذا أصبح طفلك منشغلاً بشكل مفرط بممارسة الرياضة ، قد يقضون ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية ، أو يشاركون في جلسات تمرين متعددة يوميًا ، أو يصبحون قلقين أو عصبيين عندما يكونون غير قادرين على ممارسة الرياضة.

7. التغيرات النفسية والعاطفية

غالبًا ما تأتي اضطرابات الأكل بتغيرات نفسية وعاطفية، ابحث عن علامات الاكتئاب أو القلق أو التقلبات المزاجية ،قد يعاني طفلك من الشعور بالذنب أو الخجل الشديد حول الطعام أو الجسم.