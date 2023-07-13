شكرا لقرائتكم خبر عن هل الجلوس لفترات طويلة يزيد خطر الإصابة بجلطات الدم؟ نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشير الألم أو التورم في الساقين إلى الكثير من الأشياء، في معظم الأحيان، مثل تآكل العضلات أو الإفراط في استخدامها، قد يكون السبب الأكثر خطورة هو مرض الشريان المحيطي (PAD) ، وهو ضيق أو انسداد الأوعية في الساقين التي تنقل الدم من القلب إلى الأطراف السفلية من الجسم ، أو تجلط الأوردة العميقة (DVT) ، وهي حالة سننظر بالتفصيل في هذه المقالة.

ما هو تجلط الأوردة العميقة (DVT)؟ تعرف على أعراضه

وفقا لموقع " healthline"، يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة ، وعادةً في الساقين، يتكون من الأطراف السفلية ، بما في ذلك الساق أو الفخذ أو الحوض.

الجزء الأكثر إثارة للقلق من هذه الحالة هو أن الجلطات الدموية يمكن أن تسد جزئيًا أو كليًا الدورة الدموية عبر الأوردة، مما يسبب العديد من المضاعفات. تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم وتورم وحنان في إحدى ساقيك

دفء في المنطقة المصابة

جلد أحمر ، خاصة في الجزء الخلفي من ساقك أسفل الركبة

في الحالات الشديدة ، يلزم عناية طبية عاجلة ، خاصة إذا كانت الأعراض مرتبطة بسعال أو ألم في الصدر أو صعوبات في التنفس، هذا لأنه في بعض الأحيان ، يمكن أن تنتقل الجلطات الدموية إلى الرئة ، مما يؤدي إلى الانصمام الرئوي (PE). يتم حل معظم حالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة دون أي مضاعفات.

وفقًا للبحث ، تحدث معظم متلازمة الجلطة لدى 43٪ من المرضى بعد عامين من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة. ومع ذلك ، فإن خطر تكرار الإصابة بجلطات الأوردة العميقة مرتفع ويحدث الموت في حوالي 6٪ من حالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة و 12٪ من حالات الانسداد الرئوي خلال شهر واحد من التشخيص.

الأسباب الشائعة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة

البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة. وأضاف: "النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل ، والنساء الحوامل معرضات أيضًا لخطر تجلط الدم".

تحدث جلطات الدم عادة عندما يتباطأ تدفق الدم في الأوردة أو ينسد، تشمل عوامل الخطر الشائعة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة ما يلي:

قيادة نمط حياة خامل، بما في ذلك الراحة في الفراش أو الجلوس لفترة طويلة دون حركة

تاريخ عائلي من الإصابة بجلطات الدم

الحالات الطبية الموجودة مسبقًا والتي قد تؤثر على جلطات الدم

تشمل عوامل الخطر الأخرى

كبار السن

زيادة الوزن

جراحة أو إصابة حديثة

العلاج بالهرمونات البديلة

جلطة دموية سابقة أو تاريخ عائلي لجلطات الدم

السرطان النشط أو علاج السرطان الحديث

التنقل المحدود

وضع القسطرة في وريد كبير

توسع الأوردة

يمكن أن تصبح الأمور خطيرة لأن جلطات الدم في الأوردة يمكن أن تنفصل.

غالبًا ما يتطلب السفر الجلوس في نفس الوضع لساعات طويلة، يمكن أن يزيد هذا من فرص الإصابة بتجلط الأوردة العميقة ، وهو نوع من الجلطات الدموية التي تتكون في وريد كبير.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتحريك ساقيك بشكل متكرر أثناء الرحلات الطويلة وممارسة عضلات ربلة الساق لتحسين تدفق الدم ، مضيفًا ، "إذا كنت جالسًا لفترة طويلة ، خذ قسطًا من الراحة لتمديد ساقيك. مد ساقيك بشكل مستقيم. وثني كاحليك (شد أصابع قدميك نحوك). تقترح بعض شركات الطيران سحب كل ركبة نحو الصدر وإمساكها هناك مع وضع يديك على أسفل ساقك لمدة 15 ثانية ، وتكرار ما يصل إلى 10 مرات. تساعد هذه الأنواع من الأنشطة على تحسين تدفق الدم في ساقيك ".