شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش سكريات.. طرق الحصول على جسم رشيق خالٍ من الوزن الزائد والدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على جسم رشيق خالٍ من الدهون والوزن الزائد من الأهداف التي يسعى لتحقيها الجميع، فخلال مرحلة البلوغ يتعرض الجسم للعديد من التغيرات نتيجة لهرمونات البلوغ ، ويطلق أيضا على هذه المرحلة المراهقة، ونجد أن البعض يتعرض لزيادة في الوزن ، وهناك العديد من النصائح التي تساعد الراغب في التخلص من الوزن الزائد فى تحقيق ذلك، وأيضا بعض الحيل خلال مرحلة البلوغ، لحمايتهم من الإصابة بأمراض مزمنة كالسكر والضغط والقلب والسرطان، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth". -ابتعد عن السكريات:تناول الأطعمة قليلة السعرات الحرارية يعد من الحيل الجيدة لتقليل فرص زيادة الوزن، كما أنها لا تقدم هذه الأطعمة للجسم أي فوائد بل تعرضه للأمراض. -لا تتناول الطعام إلا إذا كنت ترغب في تناوله: تناول الطعام إذا كنت تشعر بالجوع فقط، دون أن تقضي أوقات فراغك بتناول الطعام، لأن هذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن. -ابتعد عن الوجبات السريعة:لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية العالية دون إمداد الجسم بأي فوائد صحية، فهي أطعمة تحتوي علي نسبة عالية من الدهون. - ممارسة الرياضة :عدم الحركة وممارسة الرياضة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بزيادة الوزن، ولذا عليك اتباع نظام رياضي يومي للحد من زيادة الوزن.

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