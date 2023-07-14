شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الكركم فى علاج أمراض الجهاز الهضمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكركم على نطاق واسع لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء، المغص، وعسر الهضم، وانخفاض الشهية ، وانتشار الديدان ، والغازات ، والإمساك ، والتشنجات ، كلها حالات يمكن أن يساعد فيها العشب وزيته العطري، كما يتمتع كلاهما بصفات طبية قوية، إلى جانب هذه الفوائد ، فإنه يعمل أيضًا كمعالج طبيعي للوقاية من القرحة الناتجة عن الإجهاد، يساعد الاستهلاك المنتظم للكركم في إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي التي تساعد في هضم الطعام بشكل صحيح، وفقا لما نشره موقع onlyhealth

ويساعد الكركم في علاج ومنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم حيث تعود فوائده المضادة للسرطان إلى الكركوزيدواليد، وثبت أن مستخلص ماء الكركم مفيد في تجنب السرطانات مثل سرطان الثدي والمبيض والمعدة وأنواع أخرى من السرطان.

كما ان وفرة مضادات الأكسدة في الكركم تمنع تطور الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي في الخلايا السليمة. ويعمل الكركومينول ، وهو جزيء كيميائي ، كمضاد للحساسية عن طريق منع إنتاج المواد التي تسبب الحساسية وتوقظ جهاز المناعة.

و يساعد الكركم على التخلص من المواد السامة والسوائل الزائدة في المفاصل ، ويفيد المصابين بالروماتيزم والتهاب المفاصل، الآثار المفيدة للعنصر النشط الكركومينول هي التي تمنحه خصائص مسكنة وشفاء للجروح، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تعافي الجروح ومشاكل الجلد الأخرى، ويحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب ، خاصةً في حالات مثل التهاب المفاصل والربو وغيرها من الحالات المتعلقة بالالتهاب.

ومن خلال إدارة بروتوكولات الكركمين المنتظمة ، يمكنك منع بعض الأمراض المزمنة ، وكذلك تحسين أعراض أي حالات حالية. بعد إعطاء الكركمين ، ستشعر بالانتعاش والحيوية ، بينما قد يتعافى مزاجك قريبًا إلى حالة إيجابية ، بسبب خصائصه المضادة للاكتئاب والمضادة للتوتر.

وينصح بشدة بإدارات بروتوكول الكركمين للأشخاص المهيئين وراثيًا لتوليد أنواع مختلفة من السرطان أو الأورام. يُظهر الكركمين تأثيرات وقائية على إنتاج الخلايا السرطانية ، بالإضافة إلى التأثيرات الموضعية على العلاج الكيميائي الذي تسبب في تلف الأعضاء .