شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية للتعامل مع فروة الرأس الجافة.. منها خل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البعض منا يعاني من مشاكل فروة الرأس الجافة، وهى عبارة عن حالة تصيب الفروة نتيجة نقص إفرازات الزيوت الطبيعية فيها، أو نتيجة الإصابة ببعض المشكلات الصحية، وتشمل الأعراض الحكة، والتقشر، والتهيج، وإليك العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج فروة الرأس الجافة ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. خل التفاح

يعتبر خل التفاح علاجًا لجميع الأنواع ، وله العديد من الاستخدامات الطبية ، وتطبيقه موضعيًا على فروة الرأس هو أحد هذه الاستخدامات، خل التفاح مضاد للميكروبات ويمكن أن يساعد في علاج البكتيريا والفطريات التي تسبب حكة فروة الرأس، كما أنه مضاد للالتهابات للمساعدة في حالات التهيج والتقشير للمساعدة في التخلص من الرقائق.

امزج خل التفاح مع الماء (1: 2) ورشه عليه ودلكه في فروة رأسك لبضع دقائق قبل الاستحمام، أو قم برشه بعد الاستحمام وقم بتمشيطه.

2. زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بإفادة بشرتنا ، وفروة الرأس جزء من هذا المزيج، يحتوي زيت جوز الهند أيضًا على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، كما أنه يرطب ويستخدم لعلاج التهاب الجلد التأتبي والبقع المزمنة للبشرة الجافة والحكة.

ضعي كمية قليلة من زيت جوز الهند المذاب في راحة يدك وضعيه مباشرة على فروة الرأس ، ودلكيها به. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه.

3. زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا ليس متاحًا بسهولة مثل زيت جوز الهند، من المعروف أنه يمتلك صفات علاجية مماثلة لزيت جوز الهند ، إلى جانب كميات كبيرة من فيتامين هـ.

يمكن إضافة هذا إلى الشامبو الخاص بك ببضع قطرات فقط ، وسوف يساعد على ترطيب فروة رأسك بانتظام.

4. زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي مطهر ومضاد للفطريات ومضاد حيوي ، وهو علاج طبيعي لا بد منه لكل خزانة أدوية منزلية، تحتوي الكثير من أنواع شامبو قشرة الرأس الموجودة في الأسواق على زيت شجرة الشاي ، ولكن يمكننا استخدامها في الوصفات الطبيعية بدلاً من خلطها بالمواد الكيميائية.

أضيفى بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون) قبل تدليكه في فروة الرأس. اغسليها بالكامل بعد حوالي 10 دقائق.

5. الصبار

يعتبر الصبار علاجًا منزليًا للحروق وحروق الشمس ، وله خصائص مضادة للالتهابات تجعله مناسبًا تمامًا للتخفيف من تهيج الجلد (فروة الرأس الجافة) ، فضلاً عن خصائص الترطيب التي تساعد على إعادة الجلد إلى الشكل.

كما هو الحال مع الحروق وحروق الشمس ، اعصر الهلام من أوراق الصبار وضعيه موضعياً على فروة الرأس. اغسلها بعد 10-15 دقيقة.