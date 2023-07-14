شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للتخلص من السموم ..منها الليمون وعصير الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1. ماء الليمون:
ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطازج، يساعد على طرد السموم وتعزيز عملية الهضم ، ماء الليمون ليس فقط مشروبًا لذيذًا ولكنه يدعم أيضًا إزالة السموم من الجسم، يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على تنشيط الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الأمعاء الصحية.
2. شاي الأعشاب:
يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، والذي يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية والصفراء ، وتحسين عملية الهضم ، والتمثيل الغذائي ، وخصائص الدهون ، يحتوي على خصائص قلوية يمكن أن تساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك وتقليل الالتهاب
4. تطهير عصير الفاكهة والخضراوات:
يمكن أن تساعد إضافة الملح الإنجليزي إلى حمامك في إخراج السموم من الجلد وتعزيز الاسترخاء، يمكن أن تؤدي إضافة ملح إبسوم إلى مياه الاستحمام إلى إحداث المعجزات لجسمك وعقلك، ملح إبسوم ليس ملحًا فعليًا ، ولكنه مركب معدني طبيعي من المغنيسيوم والكبريتات، عندما تنقع في حمام بملح إبسوم ، تمتص بشرتك هذه المعادن ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من السموم وتعزيز الاسترخاء.
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