شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع لأنظمة غذائية نباتية.. ما حمية "لاكتو"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي الأنظمة الغذائية النباتية بأشكال مختلفة، مما يتيح لك تناول الطعام بالطريقة التي تناسب أهدافك الصحية، وغالبًا ما يحتوي النظام الغذائي النباتي المتوازن على كميات أقل من الدهون المشبعة (SFAs) ، ومزيدًا من حمض الفوليك ، والألياف ومضادات الأكسدة. أيضًا ، يميل النباتيون بشكل طبيعي إلى تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات ، مما قد يساعد في تلبية البدلات اليومية الموصى بها من المغذيات الدقيقة، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

1. النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي النباتي لا يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض. النزعة النباتية هي حركة اجتماعية تهتم برعاية الحيوان ، وعدد أقل من الحقن مثل الهرمونات ومعززات الحليب في الثروة الحيوانية ، والموضة والجمال الأخلاقيين. يتكون النظام الغذائي النباتي بالكامل من الأطعمة النباتية.

2. حمية البيض النباتي

يستثني النظام الغذائي النباتي للبيض منتجات الألبان ولكنه يشمل البيض ؛ كما تدل على البادئة "ovo". يقضي هذا النظام الغذائي على جميع منتجات الألبان ومشتقاتها. مثل حليب البقر والجبن والزبدة والقشدة الحامضة واللبن والآيس كريم بالإضافة إلى اللحوم والأسماك. من ناحية أخرى ، تشمل الوجبات البيض وعناصر البيض مثل البيض المخفوق والبيض المسلوق والعجة.

3. نظام غذائي نباتي لاكتو

تعتبر الأطعمة النباتية ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم جزءًا من نظام غذائي نباتي لاكتو. بينما البيض واللحوم والأسماك ليست كذلك.

كما تشير كلمة "لاكتو" ، فهو نظام غذائي يحتوي على منتجات الألبان. هذا النوع من النظام الغذائي هو الشكل الأكثر شيوعًا للنباتيين.

منتجات الألبان ، مثل حليب البقر و حليب الجاموس والمواد الغذائية المحضرة معها ، تندرج في هذه الفئة. ومن الأمثلة على ذلك الجبن والزبدة واللبن الزبادي واللبن الرائب والبانير والآيس كريم.

4. حمية لاكتو-بيض-نباتي

يتكون النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن من البيض ومنتجات الألبان. لا يشمل اللحوم أو المأكولات البحرية.

تشمل خطط الوجبات البيض والحليب والجبن واللبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى. في الوقت نفسه ، لا تحتوي على أي منتجات لحوم مشتقة من الحيوانات.