شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد صحية للاستخدام الملح الأسود.. أبرزها تحسين الهضم ونمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الملح الأسود في العديد من الوصفات ويشتهر بفوائده الصحية المحتملة، له لون أرجواني أو رمادي وردي مميز مع رائحة كبريتية نفاذة، يُعرف عادةً بخصائصه الهضمية وتأثيراته المبردة ويحتوي على معادن مثل كلوريد الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكميات صغيرة من مركبات الكبريت ، وإليك الفوائد الصحية لاستخدامه ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية للملح الأسود1. يساعد على الهضم

يستخدم الملح الأسود تقليديا كمساعد في الجهاز الهضمي في الطب الهندي القديم، يساعد على تحفيز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي ، وتعزيز الهضم بشكل أفضل ، وتقليل الانزعاج الهضمي.

2. يخفف من حرقة المعدة والغازات والانتفاخ

هذه واحدة من أفضل فوائد الملح الأسود لمن يعانون من الحموضة. وفقًا للأيورفيدا ، فهو يساعد الكبد على إنتاج الصفراء مع تحسين امتصاص الجسم للدهون الذائبة والفيتامينات في الأمعاء. هذا يقلل بشكل كبير من حرقة المعدة ، من المعروف أن الملح الأسود له خصائص طارد للريح ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ. يساعد في التخلص من الغازات المعوية

3. يوازن الشوارد

يحتوي الملح الأسود على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم ، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الكهارل في الجسم ،هذا مهم لوظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.

4. بديل منخفض الصوديوم

بينما يحتوي الملح الأسود على الصوديوم ، إلا أنه يعتبر بشكل عام بديلًا صحيًا لملح الطعام العادي، يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ونكهة مميزة ، مما يعني أنه يمكنك استخدام كمية أقل منه لتحقيق نفس المذاق وبالتالي ، فهو رائع لأولئك الذين يعانون من مضاعفات القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكوليسترول وضغط الدم.

5. غني بالمعادن

تتمثل إحدى الفوائد الصحية الرئيسية للملح الأسود في أنه يتكون من مصدر طبيعي للعديد من المعادن ، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والكبريت ، الحديد مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحي ، بينما المغنيسيوم ضروري لوظائف الجسم المختلفة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الكبريت في تحسين صحة الشعر والجلد.

6. خصائص التبريد

في الأيورفيدا ، يعتبر الملح الأسود باردًا في الطبيعة، غالبًا ما يستخدم في المشروبات الصيفية مثل عصير الليمون أو اللبن لتوفير الراحة من الحرارة ومنع الأمراض المرتبطة بالحرارة.

7. خصائص إزالة السموم

من بين خصائص الملح الأسود الأخرى ، فإنه يحتوي أيضًا على قوى إزالة السموم ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم.

8. صحة الجلد والشعر

يستخدم الملح الأسود أحيانًا خارجيًا للعناية بالبشرة والشعر، يُعتقد أنه يساعد في تخفيف بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وقشرة الرأس بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يدعي البعض أن الملح الأسود يمكن أن يساعد في تحسين نسيج الشعر وتعزيز نموه.