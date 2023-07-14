شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتعامل بشكل صحى فى الموجة الحارة.. 9 نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة فى الصيف على أي شخص، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية نفسك من الأمراض المرتبطة بحرارة الصيف، بحسب موقع "betterhealth

يحدث المرض المرتبط بالحرارة عندما يكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه بدرجة كافية للحفاظ على درجة حرارة صحية. عادة يبرد الجسم نفسه عن طريق التعرق، ولكن في بعض الأحيان لا يكون التعرق كافيًا وتواصل درجة حرارة الجسم الارتفاع.

يمكن أن تتراوح الأمراض المرتبطة بالحرارة من حالات خفيفة مثل الطفح الجلدي أو التشنجات إلى حالات خطيرة للغاية مثل ضربة الشمس التي يمكن أن تقتل.ويمكن أن يزيد الإجهاد في الطقس الحار أو التعرض للشمس ، وممارسة الرياضة أو العمل في مناطق حارة أو سيئة التهوية أو ضيقة ، من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.للحرارة أيضًا أن تجعل الظروف الطبية الحالية أسوأ ، مثل أمراض القلب

الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة

الوقاية هي أفضل طريقة للتعامل مع الأمراض المرتبطة بالحرارة عن طريق الآتى:

اشرب كمية كافية من الماء - تحتاج إلى شرب المزيد خلال الطقس الحار ، بغض النظر عن مدى نشاطك ، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش (استشر طبيبك إذا كنت تتناول سوائل محدودة ).

تجنب الكافيين (مثل القهوة والشاي) أو المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر. لا تتناول السوائل شديدة البرودة لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة.

تجنب التعرض للحرارة – ابق بعيدًا عن الشمس قدر الإمكان.

احمِ نفسك بالخارج – إذا كان لا بد من أن تكون بالخارج ، تذكر أن تحمي نفسك من أشعة الشمس من خلال تغطية الجلد المكشوف بملابس خفيفة الوزن ، واستخدام واقي من الشمس وارتداء قبعة ، "ابحث عن" الظل.

خطط مسبقًا – فالكثير من النشاط في يوم حار يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد الحراري. إذا استطعت، قصر النشاط على الأجزاء الباردة من اليوم فذلك أفضل.

تجنب الأنشطة البدنية فى ارتفاع الحرارة مثل الرياضة.

لا تترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات فى الطقس الحار، يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارات لو توقفت بضع دقائق إلى درجات حرارة خطيرة بسرعة كبيرة، ما يشكل خطرا كبيرا كبيرا عليهم حتى لو تركت النوافذ مفتوحة لجزء بسيط.

خذ الأمور بسهولة – استرح كثيرًا ، وحيثما أمكن ، ابق في الداخل أو في الظل.

ابق هادئًا – وحافظ على دوران الهواء من حولك. اسحب الستائر واستخدم مروحة أو مكيف هواء وحافظ على هدوئك باستخدام مناشف مبللة، وضع قدميك في ماء بارد.

حافظ على مستويات الطاقة لديك - تناول وجبات أصغر كثيرًا ووجبات باردة مثل السلطات.