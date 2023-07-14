شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية لضبط مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة شمعية دهنية توجد في دمك، يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لتكوين خلايا صحية، ومع ذلك، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المضاعفات الصحية بما في ذلك أمراض القلب الشديدة.

ماذا يحدث عندما يكون جسمك يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول في الدم؟ يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكوليسترول في الدم إلى تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية، يمكن لهذه الرواسب الدهنية، عند تركها دون فحص لفترة طويلة، أن تتكاثف وتحد من كمية الدم التي يمكن أن تمر عبر الشرايين. يمكن أن تنفصل هذه الرواسب الدهنية والشمعية أحيانًا بشكل غير متوقع وتسبب ضررًا أكبر لجسمك أكثر مما تعتقد، يمكنهم تكوين جلطة يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

العلاجات العشبية لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

ينشأ الخطر من حقيقة أن هذه النوبات القلبية المميتة (بسبب الكوليسترول غير المنضبط) قد تظهر فجأة دون أي علامات وأعراض تحذيرية، تشمل بعض أسباب ارتفاع الكوليسترول الممارسات الغذائية السيئة وقلة النشاط والاستعداد الوراثي، بينما تحتاج إلى مراجعة الطبيب وتناول الأدوية الموصوفة.

بذور الكزبرة

يمكن أن تساعدك إضافة بذور الكزبرة إلى نظامك الغذائي اليومي في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، تأتي بذور الكزبرة مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات الكوليسترول في الدم ، يقول الخبراء إن بذور الكزبرة الغنية بحمض الفوليك والفيتامينات A و C والعناصر الأخرى التي تدعم عملية إزالة السموم من الجسم ، يمكن تناولها لخفض مستويات الكوليسترول في الدم .

قلل تناول الحلويات

تجنب الأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان عالية الدسم والجبن والأطعمة الدهنية والزبادي، قلل من تناولك للحلويات والأطعمة المبردة والمشروبات، تأكد أيضًا من عدم تناول جرعة زائدة من الملح أو الأطعمة المالحة لجسمك.

الثوم

الثوم، هو عشب رائع للتحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا للدراسات، الثوم هو الغذاء الأكثر فعالية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، من أجل الحصول على أفضل النتائج، تقترح التقرير تناول فص ثوم واحد (مفروم ناعم) مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون قبل كل وجبة على مدار اليوم.

بذور الحلبة

بذور الحلبة هي بذور أخرى مفضلة عندما يتعلق الأمر بإدارة مشاكل ارتفاع الكوليسترول في الدم، إذا كنت تستهلك ماء بذور الحلبة كل يوم على معدة فارغة، فهذا يساعد في إنقاص الوزن، والذي بدوره يساعد في السيطرة على الكوليسترول، هذه البذور غنية بفيتامين E ولها العديد من الفوائد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسكري.

العسل

اشرب كوبًا من الماء الساخن المنقوع بالعسل كل صباح، سيساعد هذا على خفض مستويات الكوليسترول لديك ويساعد في "التخلص" من الدهون من نظامك، يساعد العسل في خفض دهون الجسم وتنظيم مستويات الكوليسترول، يمكن تحسينه بإضافة خل التفاح أو عصير الليمون.

جميع الأطعمة

لخفض الكوليسترول ، استهلك المزيد من حبوب الدخن والكينوا والشوفان والقمح والتفاح والجريب فروت واللوز .