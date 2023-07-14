بيروت - نادين محمد - تعتبر التمارين الهوائية وسيلة مهمة للحفاظ على صحتك وحيويتك، أما إذا كنت جديدة في ممارسة الرياضة أو كنت تعانين من إصابة أو حالة صحية تجبرك على تغيير روتين التمرين، فقد تتساءلين عن نوع التمارين الهوائية التي تختاريها.

ويعد ركوب الدراجات والمشي من أكثر أنواع الأنشطة الهوائية شيوعًا، ويمكن تكييف كلاهما حسب احتياجكِ، وتناسب المبتدئات أو إن كنتِ تعانين من إصابة ما، علاوة على أنها لا تحتاج للكثير من المجهود أو التحضيرات، وقد تتساءلين أيهما أفضل رياضة المشي أو ركوب الدراجة؟

ما الذي يحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

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يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقيها مع ركوب الدراجات والمشي على شدة التمرين، وستلاحظين إن ركوب الدراجات يميل إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية لنفس فئة الشدة خلال نفس الفترة الزمنية.

إذا كنت ترغبين في حرق السعرات الحرارية وكان لديك وقت قصير، فقد يكون ركوب الدراجات هو الخيار الأفضل.

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أيهما يجعل العضلات تعمل بشكل أفضل؟

يتضمن ركوب الدراجات والمشي استخدام العديد من نفس العضلات لإنتاج القوة للحركة، وتشارك عضلات الألوية في الورك وأوتار الركبة في إنتاج الطاقة في كل من المشي وركوب الدراجات.

وتزيد هذه العضلات من نشاطها عندما تزيد من سرعتك أثناء ركوب الدراجات، خاصةً عند الوقوف على الدواسة، بالإضافة إلى ذلك ، يزيد تنشيط الألوية عند المشي وكذلك عند صعود السلالم.

وتشارك عضلات الفخذ الرباعية (عضلات الركبة الباسطة) إلى حد كبير في ركوب الدراجات مقارنة بالمشي، فهم أكبر منتجي القوة أثناء مرحلة الطاقة أو الضغط لأسفل في ركوب الدراجات عندما تكون جالسًا.

كما تلعب عضلات الربلة (النعلية والبطنية) دورًا مهمًا في كل من ركوب الدراجات والمشي، وهي العضلات التي تدفعك في مرحلة الدفع لركوب الدراجات ومرحلة الدفع للمشي.

وبالتالي، يعمل كلا النشاطين على نفس العضلات، لكن ركوب الدراجات يميل إلى طلب العضلات لممارسة المزيد من القوة.

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ما الذي يحرق المزيد من الدهون؟

(مصدر الصورة freepik)

عند مقارنة تأثيرات ركوب الدراجات والمشي على التمثيل الغذائي للدهون، فقد وجدت إحدى الدراسات أن المشي يزيد من التمثيل الغذائي للدهون أكثر من ركوب الدراجات، وأجرى المشاركون كلا الشكلين من التمارين بنفس كثافة أو معدل الجهد المتصور، وبالتالي يساعد في عملية خسارة الدهون بشكل أفضل.

ووجدت دراسة أخرى أن تمارين حمل الوزن، مثل المشي والجري، كانت مرتبطة بمستويات أقل من نوع من الدهون التي تتراكم في نخاع العظام، مقارنةً بركوب الدراجات.

والخلاصة أن المشي يحرق الدهون أكثر من ركوب الدراجات، وقد يكون هذا بسبب اعتباره نشاطًا لتحمل الوزن، في حين أن ركوب الدراجات ليس كذلك.

ما الذي يبني المزيد من القوة؟

في دراسة عن القوة العضلية والتضخم، ارتبط ركوب الدراجات بزيادة القوة.

فوجدت إحدى الدراسات أن ركوب الدراجات يزيد القوة وتضخم العضلات، وكان هذا التأثير أكبر في كبار السن من البالغين الأصغر سنا، ومع ذلك ، يمكن للبالغين الأصغر سنًا تحقيق ذلك بكثافة أعلى.

ولا يبدو أن هناك العديد من الدراسات حول ما إذا كان المشي يزيد من القوة لدى البالغين الأصحاء الأصغر سنًا وكيف يزيد ذلك.

وقد يضطر الأفراد الأصغر سنًا إلى ركوب الدراجات بكثافة أعلى للحصول على نفس التأثير.

والخلاصة أنه قد يساعدك ركوب الدراجات على اكتساب المزيد من القوة مقارنة بالمشي.

أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

ينطوي فقدان الوزن على زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها مقارنة بالعدد الذي تتناوله يوميًا، وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك في زيادة مستويات نشاطك مع الحد بشكل معقول من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها.

كما ذكرنا سابقا أن ركوب الدراجات يميل إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية في نفس الفترة الزمنية مقارنة بالمشي.

وبالتالي، قد يكون ركوب الدراجات هو الخيار الأفضل إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن ولكن ليس لديك متسع من الوقت لممارسة الرياضة.

ومع ذلك ، فإن الخيار الأكثر حكمة هو القيام بالنشاط الذي تستمتع به أكثر مع التحكم في عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، وقد يكون تمرينك ركوب الدراجات أو المشي، أو مزيج من الاثنين، ويمكن أن يؤدي القيام بالأمرين إلى إضافة التنوع وزيادة فرصك في الالتزام بالبرنامج.

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المصدر: Healthline