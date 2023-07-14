شكرا لقرائتكم خبر عن ما المخاطر الصحية الناتجة عن حرارة الطقس؟.. نصائح هتحميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة يبدو أن مستويات الرطوبة قد ارتفعت واستمرت درجات الحرارة دون تغيير، قد يكون الجمع بين الحرارة والرطوبة مزعجًا ويمكن أن يعرضك للعديد من المخاطر الصحية المحتملة، أي عندما نطلق العرق. ثم يتبخر هذا العرق من الجلد ، والذي بدوره يساعد على تبريدنا.



كيف تسبب الرطوبة الاحساس بالعرق؟ كيف تسبب الرطوبة الاحساس بالعرق؟ وفقا لموقع "OnlyMyHealth" عندما يحتوي الهواء على نسبة عالية من الرطوبة ، كما هو الحال في الطقس الرطب ، لا يمكن لهذا العرق أن يتبخر ، مما يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة. للتهدئة ، يجب أن تعمل أجسامنا بجهد أكبر، وهذا يؤدي إلى زيادة التعرق وزيادة معدل وعمق الدورة الدموية وزيادة التنفس".

يمكن أن يتسبب التعرق المفرط في فقدان الماء والمواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، مما قد يعرض صحتنا للخطر".





كيف يؤثر الجمع بين الحرارة والرطوبة على الصحة؟من الإرهاق الحراري إلى السكتات الدماغية إلى أسوأ سيناريو، وهو الموت، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى أمراض قاتلة وتتطلب رعاية طبية فورية".

وفقًا للتقرير، فإن اثنين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن الحرارة والرطوبة تشمل ضربة الشمس والإجهاد الحراري، وكلاهما من الأمراض المرتبطة بالحرارة، ومع ذلك، فهي تختلف في شدتها وأعراضها.

"ضربة الشمس هي أشد الحالتين ويمكن أن تهدد الحياة، ويحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى مستويات خطيرة، عادة فوق (40 درجة مئوية)، بسبب التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية أو نشاط بدني مكثف ".





أعراض ضربة الشمسصداع نابض

دوخة

ارتباك

ضربات قلب سريعة

غثيان

بشرة ساخنة وجافة

من ناحية أخرى ، يعد الإرهاق الحراري شكلاً أكثر اعتدالًا من الأمراض المرتبطة بالحرارة. يتطور عادة بعد التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية وعدم كفاية الترطيب ، مما يتسبب في فقدان الجسم للسوائل الأساسية والشوارد.





أعراض الإنهاك الحراري التعرق الشديد

ضعف

دوخة

إغماء

تشنجات العضلات

جلد رطب

على الرغم من أن الإنهاك الحراري ليس شديدًا مثل ضربة الشمس ، إلا أنه لا يزال يجب التعامل معه بجدية ومعالجته على الفور لمنعه من التقدم إلى ضربة الشمس.





فهم مخاطر ارتفاع الحرارة بشكل مقلق. يحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم ، حيث يمتص الجسم أو يولد حرارة أكثر مما يمكن أن يطلقه. من الناحية المثالية ، درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 98.6 درجة فهرنهايت. أي درجة حرارة للجسم أعلى من 99 أو 100 درجة فهرنهايت تكون دافئة جدًا. تشمل أعراض ارتفاع الحرارة ما يلي:

تجفيف

دوار وإغماء

تنفس سريع

خفقان القلب

رؤية مشوشة

تعب

صداع

ضغط دم منخفض

آلام في العضلات أو تقلصات.





اجراءات وقائيةللوقاية من ضربة الشمس والإنهاك الحراري ، يمكن اتخاذ عدة إجراءات:

الملابس: أولاً ، من المهم ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن للسماح للجسم بالتبريد بشكل صحيح.

الحماية: من المهم أيضًا وضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 15 ، وارتداء قبعة ونظارة شمسية للحماية من حروق الشمس.

الترطيب: الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق استهلاك الكثير من السوائل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على درجة حرارة الجسم. يوصي الدكتور سينجي بشرب الماء كل 15 دقيقة عند العمل أو ممارسة الرياضة في بيئة حارة ، حتى لو لم تكن عطشانًا. إذا كنت بحاجة إلى الخروج في حرارة شديدة (مؤشر الحرارة أعلى من 103 درجة فهرنهايت) ، اشرب ما مجموعه 2-4 أكواب (16 إلى 32 أوقية) من الماء كل ساعة.

المجهود: يجب على المرء أيضًا تجنب الانخراط في الأنشطة الشاقة والحد من الوقت الذي يقضيه في العمل أو التمرين في الحر.

المؤثرات الخارجية: إذا تناول الشخص أي أدوية ، فمن المهم استشارة الطبيب مسبقًا لأن بعض الأدوية يمكن أن تزيد من درجة حرارة الجسم.

العناية الطبية: في حالة إصابة شخص ما بضربة شمس أو إجهاد حراري ، يجب عليه التماس العناية الطبية الفور