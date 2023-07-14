حبوب الخل للتنحيف.. خرافة أم حقيقة؟

بيروت - نادين محمد - حبوب الخل حبوب على هيئة كبسولات، تباع في الصيدليات بأسماء مختلفة ولشركات مصنعة عدة. لا تختلف كثيراً عن سائل خل التفاح، وإنما حبوب الخل بتركيز عالٍ، تحتوي أيضاً على مجموعة من الفيتامينات والمواد التي تعزز فوائدها.

عادة ما يلجأ البعض إلى حبوب الخل تجنباً لتناول خل التفاح المخفف بالماء لمذاق هذا الأخير غير المستساغ للكثير، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث والدراسات العلمية أثبتت فوائد خل التفاح، غير أن البحوث بشأن حبوب الخل ما زالت قليلة وتحتاج إلى المزيد.

تستخدم حبوب الخل لأغراض متعددة، أهمها التخسيس والتخلص من دهون البطن والأرداف، كما أنها مفيدة لأمور عدة، سنعرفك عليها سيدتي في هذا المقال، إضافة إلى كيفية استخدامها....

فوائد حبوب الخل

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• حبوب الخل غنية بالمعادن، مثل الكالسيوم، الفسفور، الزنك والحديد، هذا إضافة إلى فيتامين K وفيتامين B2، كما تحتوي حبوب الخل على مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية الضرورية للجسم.

• تحتوي حبوب الخل التفاح على مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض وتعزز عمل جهاز المناعة، كالكاروتينCaroten ، بكتين التفاح Pectin.

• تعتبر حبوب الخل مضاداً حيوياً، تستخدم في علاج التهابات المفاصل وللوقاية من الأورام السرطانية المختلفة، كسرطان الأمعاء والقولون.

تعمل على إذابة الكوليسترول الضار في الجسم، كما ترفع نسبة الكوليسترول النافع.

• تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

• تساعد على تطهير الجسم من السموم المتراكمة في الكبد والكلى.

• تمد الجسم بالطاقة، لقدرتها على تنشيط الدورة الدموية.

• يشيع استخدام حبوب الخل للتنحيف، فهي تساعد على تذويب الدهون المتراكمة في الجسم خاصة منها دهون البطن والأرداف.

• إلى ذلك، تساعد حبوب الخل على خفض نسبة السكر في الدم وتحفز البنكرياس على إنتاج الإنسولين، ما يساعد في التخفيف من نسبة الدهون في الجسم.

• تعتبر حبوب الخل التفاح مليناً طبيعياً للمعدة، لذا تستخدم للتخسيس.

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أضرار حبوب الخل للتنحيف

الصورة من freepik



مقابل هذه الفوائد، هناك أضرار محتملة لحبوب الخل، إذ قد تعمد بعض الشركات المصنعة إلى إضافة مواد تقلل أو تلغي فعالية الخل المركز في الحبوب، لذا يجب الحذر عند شرائها، كما يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

• تناول حبوب الخل قد يؤدي إلى الإصابة بتقرحات وتهتك في جدار المعدة، لاحتوائها على حمض الخليك Acetic Acid.

• ارتداد الأطعمة إلى المريء خصوصاً عند تناولها في الليل.

• تناول حبوب الخل لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

• اضطرابات في الجهاز العصبي.

• تقلل من نسبة امتصاص البوتاسيوم.

• تضعف مينا الأسنان وتعرضها للتسوس.

• تسبب هشاشة في العظام.

• قد تتفاعل مع بعض الأدوية، خاصة منها أدوية السكري.

• قد تؤدي إلى هبوط معدل السكر في الدم.

• تسبب صعوبة في البلع في حال تم تناولها لمدة تزيد عن 6 أشهر.

ملاحظة من "الجميلة" قبل تناول حبوب الخل أو أي من المكملات الغذائية الأخرى، يجب استشارة طبيب مختص.

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