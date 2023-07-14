بيروت - نادين محمد - بالرغم من شيوع استخدام حبوب الفحم لأغراض طبية ومعرفتي بفوائدها، إلا أنني لم أكن أعلم من قبل بأنها مفيدة للتنحيف إلى أن اختبرتها. بالطبع هذا لم يتم إلا بعد استشارة طبية وتأكيد الطبيب على ألا ضرر من تناول حبوب الفحم.

طريقة تناولي حبوب الفحم للتنحيف

الصورة من freepik



هناك ثلاث طرق من حبوب الفحم يمكن اتباعها للتنحيف، وجميعها سهلة للغاية...

الأولى: الكبسولات المتوفرة في الصيدليات.

الثانية: تناول ملعقتين من مسحوق الفحم بين الوجبات.

الثالثة: إضافة ملعقة أو اثنتين إلى كوب من العصير.

خلال تجربتي مع حبوب الفحم للتنحيف، اتبعت الطريقة الثانية بعد استشارة طبيبي الذي أكد لي أنه يمكن التنويع بين الطرق الثلاثة، فلا ضرر من ذلك.

بعد أسبوعين، وبإرشاد من الطبيب، توقفت عن تناول حبوب الفحم لمدة شهر، ثم عاودت تناولها لمدة أسبوعين آخرين، ولكن في المرة الثانية، أضفت ملعقة إلى الاثنتين.

بعد التقيد بهذه الطريقة وبإرشادات الطبيب الذي شدد على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بالتزامن مع تناولي حبوب الفحم، إضافة إلى تناول كمية وفيرة من الماء، لأن الفحم يؤدي إلى جفاف الجسم.

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نتيجة تجربة حبوب الفحم للتنحيف



الصورة من freepik

بعد مرور 7 أسابيع، لاحظت فقدان 3 كلغ من وزني، نتيجة لا بأس بها، كانت مرضية إلى حدٍّ ما.

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض العوارض رافقت تناولي لحبوب الفحم، لم تكن مقلقة، لأن الطبيب وضعني في صورة ما قد يحدث من جراء ذلك...

اعراض تناول حبوب الفحم للتنحيف



• قد يعاني من يتناول حبوب الفحم من تلون لون البراز باللون الأسود.

• من الإمساك.

• شعور بالغثيان المفاجئ أو فقدان للوعي، ما يستدعي الاتصال بالطبيب على الفور.

فوائد تناول حبوب الفحم للتنحيف

الصورة من freepik



• تعمل على امتصاص الدهون من الجسم.

• تساعد حبوب الفحم في عملية الهضم.

• تساعد في التخلص من الغازات والروائح الكريهة في الجسم.



محاذير استخدام حبوب الفحم



يحذر الأطباء من تناول حبوب الفحم مَن يعاني من:

• من هم أقل من 12 عاماً.

• من قرحة المعدة.

• من آلام المعدة أو ألم في الأمعاء.

• من الحساسية تجاه أي مكون من مكونات الدواء.

• من يعاني من حساسية السكر . Sugar Allergy

• من حالة الانسداد المعوي أو التهاب في المعدة.

• يمنع عن الحامل والمرضع تناول حبوب الفحم.

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