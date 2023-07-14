شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين الدهون وصحة القلب؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقلل النظام الغذائي الصحي للقلب من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنسبة 80٪. ولا يمكن لطعام واحد أن يجعلك بصحة جيدة وبخاصة الدهون، وإذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك ، فبدلاً من تجنب الدهون في نظامك الغذائي ، حاول استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الجيدة وفقا لما نشره موقع helpguide

طرق التخلص من الدهون السيئة ​تخلص من الدهون الاصطناعية المتحولةبالإضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول الضار ، أو الكوليسترول "الضار" ، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ، فإن الدهون المتحولة الاصطناعية تقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول "الجيد" ، مما قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لقد حظرت العديد من البلدان بشكل فعال استخدام الدهون الاصطناعية في الأطعمة المحضرة تجاريًا ، ولكن الأمر يستحق التحقق من الملصقات وتجنب أي شيء يحتوي على زيت "مهدرج جزئيًا" في المكونات ، حتى لو ادعت أنها "خالية من الدهون غير المشبعة". قلل من الدهون المشبعةتوجد الدهون المشبعة بشكل أساسي في الزيوت الاستوائية ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء ويجب ألا تزيد عن 10٪ من السعرات الحرارية اليومية. استمتع بمنتجات الألبان باعتدال وقم بتغيير مصادر البروتين في نظامك الغذائي ، واختر الأسماك والدجاج منزوع الجلد والبيض والمصادر النباتية للبروتين حيث يمكنك ذلك. تناول المزيد من الدهون الصحيةيمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة إلى تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية كل يوم ، من الأسماك الدهنية مثل السلمون ، والسلمون المرقط ، والرنجة ، أو من بذور الكتان ، واللفت ، والسبانخ ، والجوز. تشمل المصادر الأخرى للدهون الصحية زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات وزبدة الجوز. لا تستبدل الدهون بالسكر أو الكربوهيدرات المكررةعند التقليل من الأطعمة الخطرة على القلب ، مثل الدهون غير الصحية ، من المهم استبدالها ببدائل صحية. استبدال اللحوم المصنعة بالسمك أو الدجاج ، على سبيل المثال ، يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا في صحتك. لكن تبديل الدهون الحيوانية بالكربوهيدرات المكررة - مثل استبدال لحم الخنزير المقدد في الإفطار بالدونات أو الحبوب السكرية - لن يفعل أي شيء لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.