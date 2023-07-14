شكرا لقرائتكم خبر عن ما تراجع اللثة؟.. وهل يمكن علاجه؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شعرت بحساسية أسنانك مؤخرًا هل تشعر بشق صغير في الجزء العلوي من السن بجوار خط اللثة؟ هل تبدو أسنانك بطريقة أو بأخرى أطول مما كانت عليه من قبل؟

إذا أجبت عن بعض أو كل هذه الأسئلة بالإيجاب ، فربما تعاني من ركود اللثةاو انحسار اللثة.

وحسب ما ذكره موقع shinedentalclinicفإن انحسار اللثة مشكلة شائعة في الأسنان ، ولكن لا يجب تجاهلها.





ما هو ركود اللثة؟كما يمكنك التخمين من الاسم ، يحدث تراجع اللثة عندما تبدأ أنسجة اللثة الرخوة في الانسحاب من الأسنان عادة ما تكون عملية تدريجية لذلك قد لا نلاحظها لفترة من الوقت ببطء ، مع انحسار اللثة ، يتعرض المزيد من الأسنان مما يجعل الأسنان تبدو أطول.

عندما تترك دون رادع ، يمكن أن يتسبب ذلك في تسوس الأسنان لأن الأجزاء الأكثر حساسية من الأسنان أصبحت الآن غير محمية ، وغالبًا ما يؤدي إلى فقدان الأسنان.





ما الذي يسبب تراجع اللثة؟

قد تساهم عدة عوامل في تراجع اللثة يمكن أن تشمل:





-التغيرات الهرمونيةإن انخفاض هرمون الاستروجين الذي يحدث مع انقطاع الطمث يعرضك أيضًا لخطر فقدان كثافة العظام يمكن أن تكون علامات فقدان العظام في الفك شيئًا بسيطًا مثل انحسار اللثة.

بينما نمر بمراحل مختلفة من الحياة ، من سن البلوغ إلى سن اليأس ، تتقلب هرموناتنا ويمكن أن تؤثر على صحة الفم لدينا.





-نظافة الأسنان السيئة إذا كنت لا تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام ، فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات بكتيرية أعلى في فمك سوف يتحول البلاك ببطء إلى التفاضل والتكامل، وهو الأمر الذي يجب على طبيب الأسنان أن يتابعه في غضون ذلك ، فإن تراكم الجير هذا على خط اللثة وسيبدأ في إصابة اللثة والتأثير عليها. هذا هو سبب شائع لتراجع اللثة.





-العناية بالأسنان العدوانيةإذا كنت مفرط الحماسة وتنظف أسنانك بلا رحمة باستخدام شكل رديء ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أسنانك ولثتك من الممكن أن تتآكل طبقة المينا وتدفع اللثة للخلف ، لذا كن لطيفًا بعض الشيء.





-مرض يمكن أن تتسلل أمراض اللثة إلى الأشخاص الذين لا يجتهدون في نظام أسنانهم كما ينبغي أمراض اللثة هي السبب الأكثر شيوعًا لانحسار اللثة ويجب معالجتها على سبيل الأولوية.

ما العلاجات المتوفرة؟عندما يتعلق الأمر بأمراض اللثة ، فإن الوقاية خير من العلاج، و يعد اتباع روتين الأسنان المتين والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان أفضل الإجراءات التي يمكنك اتخاذها.





جراحة اللثةقد تكون العملية بسيطة إلى حد ما ، أو قد تتطلب إجراءً أكثر توغلاً على سبيل المثال ، قد يحتاج طبيب أسنانك إلى قطع أنسجة اللثة وطيها مرة أخرى لكشف المزيد من السن قبل التخطيط.

الجراحة التجديدية التي تستخدم منتجات تحفيز الأنسجة لاستعادة أنسجة الأسنان واللثة هي أيضًا خيار، و يتم وضع غشاء أو نسيج طعم على المناطق المصابة ويحث الجسم على استعادة المواد المفقودة بشكل طبيعي.

في الحالات الأكثر شدة ، قد يكون ترقيع اللثة هو الخيار الوحيد لاستبدال الأنسجة المفقودة حول الأسنان في هذه الحالة ، يتم حصاد الأنسجة من مناطق أخرى من الفم وربطها يدويًا بالمناطق المصابة لتنمو وتغطي السن المكشوف.