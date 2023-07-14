شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية للحماية من سرطان الرئة.. من الإقلاع عن التدخين إلى التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في خلايا الرئتين، أحد أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم والسبب الأول لوفيات السرطان.

يتطور سرطان الرئة عندما تعاني خلايا الرئة الطبيعية من تغيرات شاذة وتبدأ في النمو والانقسام بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، مما يؤدي إلى تكوين ورم.

بينما يظل التدخين هو السبب الرئيسي، من المهم ملاحظة أن غير المدخنين والمدخنين السلبيين يمكن أن يصابوا أيضًا بسرطان الرئة، لحسن الحظ ، هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن للأفراد اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض الفتاك.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي لوفيات السرطان على مستوى العالم، حيث تسبب في وفاة 1.80 مليون شخص في عام 2020. وإليك عشر نصائح وقائية لسرطان الرئة يمكن أن تساعدك على التحكم في صحة الجهاز التنفسي.

نصائح وقائية لسرطان الرئة 1. الإقلاع عن التدخين

التدخين هو أهم عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة. إذا كنت تدخن ، فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به لصحة رئتيك. اطلب المساعدة المهنية ، واستخدم علاجات استبدال النيكوتين ، أو انضم إلى مجموعات الدعم لزيادة فرصك في الإقلاع عن التدخين بنجاح.

2. تجنب الدخان غير المباشر

يعد التعرض للتدخين غير المباشر عامل خطر كبير للإصابة بسرطان الرئة. اجعل منزلك وسيارتك مناطق خالية من التدخين وتجنب الأماكن التي يُسمح فيها بالتدخين، شجع أحبائك على الإقلاع عن التدخين أو الابتعاد عنك.

3. اختبار الرادون

الرادون هو غاز عديم اللون والرائحة يمكن أن يتسرب إلى المنازل عبر الأرض، يزيد التعرض طويل الأمد لمستويات عالية من الرادون من خطر الإصابة بسرطان الرئة، اختبر منزلك بحثًا عن الرادون ، وإذا لزم الأمر ، اتخذ خطوات لتقليل مستوياته، مثل سد الشقوق في الأرضيات والجدران.

4. حماية نفسك من المخاطر المهنية

تعرض بعض المهن ، مثل البناء والتعدين والتصنيع، العمال لمواد خطرة مثل الأسبستوس والسيليكا وعوادم الديزل، اتبع إرشادات السلامة، واستخدم معدات الحماية المناسبة، وتأكد من التهوية المناسبة لتقليل التعرض.

5. إعطاء الأولوية لجودة الهواء

يمكن أن يساهم تلوث الهواء الداخلي والخارجي في خطر الإصابة بسرطان الرئة. تجنب ممارسة الرياضة أو قضاء فترات طويلة في مناطق شديدة التلوث، استثمر في أجهزة تنقية الهواء لمنزلك ، خاصة في المناطق الحضرية أو الصناعية ذات مستويات التلوث العالية.

6. تناول نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد الحفاظ على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والسبانخ والطماطم قد توفر فوائد وقائية.

7. الانخراط في نشاط بدني منتظم

لا يؤدي النشاط البدني إلى تحسين الصحة العامة فحسب ، بل يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة. حاول كل أسبوع الحصول على 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من النشاط الشاق.

8. ابق رطبًا

يمكن أن يساعد شرب الماء الكافي في الحفاظ على وظائف الرئة الصحية. يساعد الترطيب المناسب على ترطيب أنسجة الرئة وتعزيز كفاءة وظائف الجهاز التنفسي وتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الرئة.

9. تلقي التطعيم

تم ربط بعض أنواع العدوى ، مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وفيروس التهاب الكبد B و C ، بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، احمِ نفسك بالتطعيم ضد هذه الفيروسات على النحو الموصي به.

10. فحوصات صحية منتظمة

يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع مقدم الرعاية الصحية في اكتشاف سرطان الرئة أو حالات الجهاز التنفسي الأخرى في مراحلها المبكرة. ناقش عوامل الخطر والمخاوف الخاصة بك واتبع إرشادات الفحص الموصي بها للكشف المبكر.

في حين أن سرطان الرئة لا يزال يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا ، فإن دمج هذه النصائح الوقائية في نمط حياتك يمكن أن يقلل من المخاطر ويساعدك على التحكم في صحة الجهاز التنفسي. لم يفت الأوان أبدًا لإجراء تغييرات إيجابية في نمط الحياة وحماية نفسك من هذا المرض المدمر. ابق على اطلاع واتخذ خيارات صحية وشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه.