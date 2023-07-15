شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على مرض البهاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى فقدان بقع الجلد لونها وتفتيحها إلى لون أبيض حليبي، و تحدث هذه الحالة عندما يهاجم جهازك المناعي الخلايا الصباغية، وهي خلايا الجلد التي تصنع الصباغ.

ويمكن أن يؤثر البهاق على أي جزء من جسمك ، ولكن غالبًا ما يظهر على اليدين والقدمين والمرفقين والركبتين والوجه والأعضاء التناسلية.

وحسب ما ذكره موقع health في الوقت الحالي لا يوجد علاج للبهاق - ولا يمكنك منع حدوث الحالة. ومع ذلك ، فإن بعض التغييرات في نمط الحياة والعلاجات يمكن أن تساعد في إبطاء تقدم المرض ومنع البقع من النمو بشكل أكبر.

مثل معظم أمراض المناعة الذاتية ، لا يزال الباحثون غير متأكدين من السبب الدقيق للبهاق. تفترض بعض الدراسات أن مجموعة من العوامل الوراثية واختلال وظائف الجهاز المناعي والعوامل البيئية يمكن أن تؤدي إلى المرض.

يمكن أن يكون التاريخ العائلي للإصابة بالبهاق بمثابة عامل خطر لهذه الحالة و لكن علم الوراثة ليس سوى جزء من القصة. ضع في اعتبارك: وجود جين يزيد من خطر الإصابة بالبهاق لا يضمن إصابتك بهذه الحالة.

في الواقع ، في دراسة تبحث في التوائم المتطابقة - الذين لديهم جينات متطابقة - وجد الباحثون أن البهاق كان موجودًا فقط في كلا التوأمين 23٪ من الوقت و يوضح هذا أن وراثة الجين تلعب دورًا واحدًا فقط في تطور البهاق ، حيث أن هناك حاجة لعوامل أخرى لتحفيز ظهور الأعراض.

وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن حروق الشمس ، وإصابة الجلد ، والتعرض لبعض المواد الكيميائية والسموم ، والتوتر يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض - على الرغم من استمرار البحث عن أسباب ومسببات البهاق. 5





كيفية تقليل المخاطر بشكل عام ، لا توجد طريقة لمنع ظهور البهاق في حين أنه لا يوجد علاج ، فإن الهدف من العلاج هو تقليل انتشار الحالة ومع ذلك ، يمكن أن تساعدك بعض التغييرات في نمط الحياة على تقليل تدهور حالتك.







لحماية بشرتك من أشعة الشمس ، توصي جمعية البهاق بما يلي: لحماية بشرتك من أشعة الشمس ، توصي جمعية البهاق بما يلي:

الحد من التعرض لأشعة الشمسعندما تصاب بالبهاق ، تصبح بشرتك أكثر حساسية للشمس قد تكون أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد وتفاقم أعراض البهاق لذلك ، غالبًا ما يوصي أطباء الجلد (أو الأطباء المتخصصون في الجلد) بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمنع انتشار البهاق وتقليل مخاطر تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس.

-استخدام كريم الوقاية من الشمس: يساعد وضع واقي من الشمس بانتظام مع عامل حماية من الشمس (SPF) 25 أو أكثر على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية - والتي من المعروف أنها تلحق الضرر بالجلد اختر منتجًا مقاومًا للماء وتأكد من إعادة وضعه على مدار اليوم.

-ارتداء طبقات: إذا كنت ستخرج في الشمس ، فمن الجيد أيضًا ارتداء ملابس تمنع التعرض ، مثل قبعة واسعة الحواف ، ونظارات شمسية ، وملابس فضفاضة ، ولكن طويلة الأكمام.

-البقاء في الظل: عند الإمكان ، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بالبقاء في الظل هذا مهم بشكل خاص خلال أكثر أجزاء اليوم سطوعًا والتي عادة ما تكون بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً.

-تناول الأدوية

هناك مجموعة متنوعة من الأدوية التي قد يوصي بها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للمساعدة في منع انتشار البهاق في جميع أنحاء بشرتك في بعض الحالات ، يمكن أن تساعدك الأدوية الأكثر تقدمًا على استعادة لون بشرتك الأصلي قد يصف لك مزودك واحدًا أو أكثر من الأدوية التالية ، اعتمادًا على حالتك