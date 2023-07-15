شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل وقت في اليوم لشرب الماء لترطيب الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ كثير من الناس يومهم بشرب فنجان من القهوة، وهذا ليس صحيا ومن الأفضل أن نبدأ يومنا بشرب كوب من الماء فى الصباح، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت لشرب الماء لترطيب الجسم وفوائد شرب الماء، بحسب موقع نيوزويك.

عدم الحصول على أي ماء فى الصباح وحتى وقت لاحق من اليوم يمثل "مشكلة" لأنه لا يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه.

إذا كنت قد نمت ثماني ساعات متواصلة ، فهذا وقت طويل دون تجديد ، لذا يمكنك مساعدة جسمك عن طريق شرب بعض الماء.

تقترح الأكاديمية الوطنية للطب أن يستهلك الرجال الأصحاء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا ، 3.7 لترًا من الماء يوميًا ، ويجب أن تحصل النساء الأصحاء في نفس الفئة العمرية على 2.7 لتر يوميًا. ما سر أهمية شرب الماء في الصباح؟ شرب أكبر قدر ممكن من الماء في الصباح هاما للغاية ، وذلك لأنه بين عشية وضحاها ، تقوم الكلى والكبد بعمل رائع لإزالة السموم من أي شيء دخل أجسامنا طوال اليوم"هذا هو السبب في أن بولنا يكون بشكل عام أكثر اصفرارًا أو مركّزًا في الصباح. لذلك ، لكي يعمل نظام إزالة السموم بشكل أكثر فاعلية ، نحتاج إلى غسل أجسامنا بالماء النظيف في الصباح. إذا أضفنا القهوة فوق ذلك ، وهو مدر للبول ومسبب للجفاف بدرجة خفيفة ، فإننا نجفف أنفسنا أكثر.

يمكن منع الجفاف إذا شرب الناس كوبًا كبيرًا من الماء عندما يستيقظون في الصباح. بين عشية وضحاها ، لم يشرب الشخص أي شيء لمدة ثماني ساعات لذلك من المنطقي أن تفطر بشرب الماء في الصباح.

الجفاف الخفيف يمكن أن يجعل الناس يشعرون بمزيد من التعب ، وأقل تركيزًا ، وأقل تحفيزًا ، وقلقًا - لذا ، فإن شرب كوب كبير من الماء في الصباح يمكن أن يوقظ أمعائك وأعضاء إزالة السموم."

لا تعمل أجسامنا فقط على تخليصنا من السموم أثناء النوم ، بل أننا أيضًا "نفقد كمية كبيرة من الماء" من خلال التنفس. نتيجة لذلك ، الاستيقاظ والشعور بالعطش أمر طبيعي. لذا بدلاً من البحث عن كوب القهوة المفضل لديك ، لماذا لا تختار كوبًا من الماء بدلاً من ذلك.

شرب الماء أول شيء في الصباح ، حتى قبل القهوة ، هو وسيلة موثوقة لزيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم.