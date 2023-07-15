شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتبع نظاما غذائيا صحيا أثناء إجازة المصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجازات هي الوقت الذي يأخذ فيه الكثير من الناس استراحة من المسؤوليات اليومية للاسترخاء وإعادة الشحن، ويقضي معظم الأشخاص اجازتهم فى المصيف وعلى الشواطئ، وغالبًا ما يتم استبدال الطهي بزيارات المطاعم والوجبات السريعة و تناول الطعام في الخارج يمكن أن يمثل تحديات لأي شخص يتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، بحسب موقع فوكس نيوز.

1. ركز على السلطات مع تناول الخضار:إذا تناولت الطعام في الخارج ركز على تناول السلطة الخضراء والخضروات وركز على جودة الطعام بشكل أفضل من التركيز على الكمية.

يمكن الجمع بين المقبلات والسلطات الجانبية أو الخضار المشوية.





2.الخضراوات:المليئة بالماء والألياف ، لذا فهي تملأك وتشعر بالشبع. 3. ممارسة التحكم في حصص الطعام وشرب المزيد من الماءيمكن أن تساعد مراقبة أحجام الوجبات والمشروبات المصطافين على الالتزام بنظامهم الغذائي ،

استمتع بالمأكولات باعتدال..اختر حصصًا أصغر حجمًا أو شارك الأطباق مع رفقائك في السفر. وبهذه الطريقة ، يمكنك تذوق النكهات دون استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية."

شرب الماء شرب الماء ضروري للنظم الغذائية الصحية ، والبقاء رطبًا أمر مهم ، خاصة في المناخات الأكثر دفئًا.

اقترح أحد الخبراء أن تعبئة زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة واستخدامها بانتظام يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا أثناء الإجازة.

الماء يساعد على تنظيم الشهية ويمنع تناول الطعام بإفراط.