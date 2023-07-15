كم كيلو تنزل عشبة الاسبغول؟

بيروت - نادين محمد - تصنف الإسبغول بأنها من أكثر الأعشاب التي لها القدرة على إنقاص الوزن، لا بل توصف بأنها عشبة سحرية، بإمكانها أن تفقد كيلوغرامات عديدة في وقت قياسي! كم كيلوغرام ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من إلقاء الضوء على هذه النبتة، فوائدها للجسم، لـ خسارة الوزن، كيفية استخدامها، وكذلك مضار هذه النبتة....

ما هي عشبة الإسبغول؟

الصورة من freepik​

عشبة الإسبغول Psyllium تعرف كذلك بالقطونا أو لسان الحمل، حبوب البراغيت والبسيليوم. هي عشبة هندية الموطن مشتقة من بذور نباتات الأوفاتا Plantago Ovata، تتوفر على هيئة مكمل غذائي، كأقراص، كبسولات أو مسحوق، يمكن شراؤها من الصيدليات أو الحصول عليها من ضمن حبوب الإفطار والمخبوزات.

تحتوي عشبة الإسبغول على مواد نشوية، الكربوهيدرات، زيت ثابت، إضافة إلى نسبة عالية من الألياف النباتية القابلة للذوبان والتي تتحول إلى مواد هلامية في الأمعاء، ما يمنح شعوراً بالامتلاء، وهذا ما يبرهن منافها لإنقاص الوزن وحرق الدهون.

فوائد عشبة الإسبغول العامة



• تساعد عشبة الإسبغول على تنظيم حركة الأمعاء، وذلك لقدرتها على التحكم في مستويات الماء في الفضلات، ما يخفف من حالتي الإمساك والإسهال على حدٍّ سواء.

• تقلل عشبة الإسبغول من معدل الكوليسترول الكلي والضار، وذلك لقدرتها على الارتباط بالأحماض الدهنية، ما يؤدي إلى طرحها خارج الجسم مع البراز، ونتيجة لذلك يستخدم الكبد الكوليسترول كبديل للأحماض الدهنية، بإنتاج المزيد من هذه الأحماض، مما يؤدي إلى خفض مستوى الكوليسترول الكلي والضار في الدم.

• تساعد عشبة الإسبغول في التخفيف من معدل الدهون الثلاثية وخفض ضغط الدم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

• تساهم في خفض مستويات السكر في الدم.

• تعمل كواقٍ ملطف لجدار المعدة والأمعاء.

• بينت إحدى الدراسات التي تم نشرها في مجلة Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal عام 2010 أن تناول قشرة عشبة الإسبغول، وهو الجزء المستخدم من النبتة يخفف من عوارض متلازمة القولون العصبي، وهذا لأنها تعمل كمركبات البروبيوتيك Probiotics التي تغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء.

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فوائد عشبة الإسبغول لخسارة الوزن

الصورة من freepik​

توصف عشبة الإسبغول بأنها نبتة سحرية لإنقاص الوزن، وهذا مرده إلى الألياف التي تحتويها القابلة للذوبان، فتتحول هذه الألياف في الأمعاء إلى مادة هلامية، تمنح شعوراً بالامتلاء لفترة أطول، ما يقلل من كمية الطعام المتناولة.

إلى ذلك، أثبتت دراسة نشرتها مجلة Appetite عام 2016 أن تناول قشور الإسبغول قبل وجبتي الإفطار والغداء لمدة 3 أيام، يكبح الشهية ويقلل من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

أيضاً من فوائد الإسبغول لفقدان الوزن، أنها تعمل على تنظيم معدل الكوليسترول في الدم، ما يساعد في عملية حرق الدهون في الجسم، كما أنها تعمل على سحب ما يقارب 7 % من الدهون المتراكمة مع تناول كل وجبة غذائية.

كم كيلو تفقد الإسبغول من الوزن؟



بالعودة إلى السؤال المنتظر الإجابة عنه، تساهم عشبة الإسبغول بفقدان 8 إلى 10 كلغ من الوزن في الشهر، أي بمعدل كيلو أو أكثر في الأسبوع، هذا إذا ما أرفقت باتباع حمية غذائية متوازنة، كما يتوجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.

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كيفية استخدام الإسبغول لخسارة الوزن



• تضاف ملعقتان كبيرتان من عشبة الإسبغول إلى كوب من الماء المغلي أو الحليب الدافىء.

• يمكن تحلية مشروب الإسبغول بملعقة من السكر أو العسل.

• يتم تناوله قبل الوجبات الرئيسية الثلاثة بـ 10 دقائق.

تجدر الإشارة إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه عند استخدام بذور عشبة الإسبغول.