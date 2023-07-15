شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات لالتهاب المعدة والأمعاء.. منها آلام البطن والعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المعدة والأمعاء هو حالة طبية تتميز بالتهاب في الجهاز الهضمي ، وتحديداً المعدة والأمعاء الدقيقة، يحدث عادةً بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية ، على الرغم من أنه يمكن أن ينتج أيضًا عن عدوى طفيلية أو تسمم غذائي أو ردود فعل لأدوية معينة، خاصة عند الأطفال الصغار أو كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، وإليك بعض العلامات الشائعة لالتهاب المعدة والأمعاء، وفقا لما نشره موقع " ndtv". 8 علامات لالتهاب المعدة والأمعاء يجب الانتباه لها: 1. آلام في البطن وتشنجاتيعد ألم البطن من أكثر أعراض التهاب المعدة والأمعاء شيوعًا، عادة ما يكون الألم ماغصًا بطبيعته وقد يتفاوت في شدته، يمكن أن يحدث هذا بسبب زيادة تقلصات عضلات الأمعاء بسبب الالتهاب.





2. الإسهالغالبًا ما يصاحب التهاب المعدة والأمعاء الإسهال الذي يتميز ببراز رخو ومائي، يحدث هذا لأن العدوى تؤثر على الوظيفة الطبيعية للأمعاء ، مما يؤدي إلى زيادة إفراز السوائل أو انخفاض الامتصاص، يمكن أن يتراوح الإسهال في شدته ومدته ، حسب العامل المسبب والعوامل الفردية.





3. الغثيان والقيءمن الأعراض المميزة الأخرى لالتهاب المعدة والأمعاء الغثيان الذي يليه القيء، يمكن أن يؤدي التهاب الجهاز الهضمي إلى تفعيل آلية حماية الجسم لطرد المواد الضارة، قد يحدث القيء أيضًا بسبب تهيج بطانة المعدة.





4. الحمىفي كثير من الحالات ، يصاحب التهاب المعدة والأمعاء ارتفاع في درجة الحرارة، يرفع الجسم درجة حرارته كآلية دفاعية لمحاربة العدوى، من المهم ملاحظة أنه ليست كل حالات التهاب المعدة والأمعاء ستؤدي إلى الحمى ، وقد تختلف شدة الحمى.





5. فقدان الشهيةيمكن أن يتسبب التهاب المعدة والأمعاء في فقدان الشهية بشكل كبير، يمكن أن يؤدي التهاب وتهيج الجهاز الهضمي إلى انخفاض الرغبة في تناول الطعام ، حيث قد يترافق ذلك مع عدم الراحة أو الألم، يمكن أن يساهم فقدان الشهية هذا في الجفاف والضعف إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.





6. الجفافبسبب زيادة فقدان السوائل من خلال الإسهال والقيء ، يمكن أن يؤدي التهاب المعدة والأمعاء غالبًا إلى الجفاف، تشمل علامات جفاف الفم وانخفاض التبول والبول داكن اللون والتعب والدوخة، من الضروري تجديد السوائل والإلكتروليتات لمنع المضاعفات الناجمة عن الجفاف.





7. آلام في العضلاتقد يعاني بعض الأفراد المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء من آلام في العضلات أو آلام في الجسم. يمكن أن يرتبط هذا بالعدوى الفيروسية نفسها أو استجابة الجسم للعدوى، يمكن أن تكون آلام العضلات موضعية في مناطق معينة ، مثل الظهر أو الساقين.





8. صداعيمكن أن يحدث الصداع نتيجة الجفاف أو اختلال توازن الكهارل أو الإجهاد البدني العام الذي يتعرض له الجسم أثناء التهاب المعدة والأمعاء، يمكن أن تختلف شدة الصداع ، من خفيفة إلى شديدة ، وقد تصاحب أعراض أخرى مثل الحمى أو آلام العضلات.