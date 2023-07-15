شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر تقريرها الصادم: الأسبرتام مُحلّ صناعى يسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ولجنة الخبراء المشتركة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن المضافات الغذائية (الفاو) تقييمات الآثار الصحية لمُحليات الأسبارتام غير السكرية، نقلاً عن "أدلة محدودة" على التسبب في الإصابة بالسرطان لدى البشر، صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان الأسبارتام على أنه مادة مسرطنة محتملة للبشر (IARC Group 2B) وأكدت لجنة الخبراء المشتركة بين الوكالات (JECFA) على المدخول اليومي المقبول البالغ 40 مجم / كجم من وزن الجسم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأسبارتام هو مُحلي صناعي (كيميائي) يستخدم على نطاق واسع في العديد من منتجات الأطعمة والمشروبات منذ ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك مشروبات الدايت واللبان والجيلاتين والآيس كريم ومنتجات الألبان مثل الزبادي وحبوب الإفطار ومعجون الأسنان والأدوية مثل قطرات السعال والفيتامينات.

وأضافت، أن السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، في كل عام، يموت شخص واحد من كل 6 أشخاص بسبب السرطان.

وأكد الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، إن العلم يتوسع باستمرار لتقييم العوامل المحتملة لبدء أو تسهيل الإصابة بالسرطان، على أمل تقليل هذه الأرقام والخسائر البشرية. أشارت تقييمات الأسبارتام إلى أنه على الرغم من أن السلامة ليست مصدر قلق كبير بالنسبة للجرعات الشائعة الاستخدام، فقد تم وصف التأثيرات المحتملة التي يجب التحقيق فيها من خلال المزيد من الدراسات الأفضل.

أجرت الهيئتان مراجعات مستقلة ولكنها تكميلية لتقييم مخاطر السرطان المحتملة والمخاطر الصحية الأخرى المرتبطة باستهلاك الأسبارتام، كانت هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الأسبارتام والمرة الثالثة للجنة، بعد مراجعة البيانات العلمية المتاحة، لاحظ كلا التقييمين وجود قيود في الأدلة المتاحة للسرطان (والآثار الصحية الأخرى).

صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان الأسبارتام على أنه مادة مسرطنة محتملة للبشر (المجموعة 2 ب) على أساس أدلة محدودة على الإصابة بالسرطان لدى البشر (على وجه التحديد ، لسرطان الخلايا الكبدية، وهو نوع من سرطان الكبد)، كانت هناك أيضًا أدلة محدودة على الإصابة بالسرطان في حيوانات التجارب وأدلة محدودة تتعلق بالآليات المحتملة للتسبب في السرطان.

خلصت لجنة الخبراء المشتركة (JECFA) إلى أن البيانات التي تم تقييمها لا تشير إلى سبب كافٍ لتغيير المدخول اليومي المقبول المحدد مسبقًا من 0-40 مجم / كجم من وزن الجسم للأسبارتام، لذلك أكدت اللجنة مجددًا أنه من الآمن أن يستهلك الشخص في حدود هذا الحد في اليوم، على سبيل المثال، مع علبة مشروب غازي للحمية تحتوي على 200 أو 300 مجم من الأسبارتام، يحتاج الشخص البالغ الذي يزن 70 كجم إلى استهلاك أكثر من 9-14 علبة يوميًا لتتجاوز الكمية اليومية المقبولة، بافتراض عدم تناول أي كمية أخرى من مصادر الغذاء الأخرى.

وقالت المنظمة، إن تحديدات المخاطر التي تقدمها الوكالة الدولية لبحوث السرطان هي الخطوة الأساسية الأولى لفهم إمكانية الإصابة بالسرطان لعامل ما من خلال تحديد خصائصه المحددة وقدرته على التسبب في ضرر، أي السرطان، تعكس تصنيفات الوكالة الدولية لبحوث السرطان قوة الأدلة العلمية حول ما إذا كان العامل يمكن أن يسبب السرطان لدى البشر، لكنها لا تعكس خطر الإصابة بالسرطان عند مستوى تعرض معين، يأخذ تقييم مخاطر الوكالة الدولية لبحوث السرطان في الاعتبار جميع أنواع التعرض (مثل النظام الغذائي والمهني)، تصنيف قوة الأدلة في المجموعة 2 ب هو ثالث أعلى مستوى من أصل 4 مستويات، ويستخدم بشكل عام إما عندما يكون هناك دليل محدود، ولكن غير مقنع، على الإصابة بالسرطان لدى البشر أو دليل مقنع على الإصابة بالسرطان في حيوانات التجارب، ولكن ليس كليهما.

قالت الدكتورة ماري شوبور: "تؤكد نتائج الأدلة المحدودة على التسبب في الإصابة بالسرطان في البشر والحيوانات، والأدلة الآلية المحدودة حول كيفية حدوث السرطنة، على الحاجة إلى مزيد من البحث لتحسين فهمنا لما إذا كان استهلاك الأسبارتام يشكل خطرًا مسرطنًا أم لا، تحدد تقييمات المخاطر التي تجريها لجنة الخبراء المشتركة (JECFA) احتمالية حدوث نوع معين من الضرر، أي السرطان، في ظل ظروف ومستويات معينة من التعرض، ليس من غير المعتاد أن تأخذ لجنة الخبراء المشتركة تصنيفات الوكالة في مداولاتها.

استندت تقييمات اللجنة لتأثير الأسبارتام إلى البيانات العلمية التي تم جمعها من مجموعة من المصادر، بما في ذلك الأوراق التي راجعها النظراء والتقارير الحكومية والدراسات التي أجريت لأغراض تنظيمية، تمت مراجعة الدراسات من قبل خبراء مستقلين، واتخذت كلتا اللجنتين خطوات لضمان استقلالية وموثوقية تقييماتهم.

ستواصل الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية رصد الأدلة الجديدة وتشجيع مجموعات البحث المستقلة على تطوير مزيد من الدراسات حول الارتباط المحتمل بين التعرض للأسبارتام والآثار الصحية للمستهلك.