شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: مفتاح خفض ضغط الدم بـ3 مشروبات قوية منها الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ضغط الدم غير المنتظم مرضًا شائعًا للغاية، يجلب كل من انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه نصيبهما من التحديات ومع ذلك ، فقد تم ربط ارتفاع ضغط الدم بشكل خاص بأمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر خطورة، وقالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا ، إن هناك ثلاثة مشروبات خاصة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات ضغط الدم المرتفع ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

وأضافت خبيرة التغذية، أنه يجب على مرضى الضغط العالى إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي ونمط حياتهم ، موضحة أن الأبحاث تظهر أن العديد من المشروبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم ودعم صحة القلب.



3 مشروبات للمساعدة في التحكم في ارتفاع ضغط الدم: 1. عصير الزنجبيل 3 مشروبات للمساعدة في التحكم في ارتفاع ضغط الدم: 1. عصير الزنجبيل عصير الزنجبيل يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تطور ارتفاع ضغط الدم، كما يعمل الزنجبيل على تعزيز توسع الأوعية الدموية لذلك ، مع كل رشفة منعشة من هذا العصير ، فإنك تعطي ضغط دمك دفعة خفيفة في الاتجاه الصحيح.