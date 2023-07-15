شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشكلات صحية فى الفم تكشف عن أمراض السكرى والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفم بوابة دخول الجسم ، وقد ربطت دراسات عديدة بين مشاكل صحة الفم وظروف صحية عامة مختلفة، الحفاظ على صحة الفم أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، وإليك بعض مشكلات صحة الفم الشائعة والمشاكل الصحية المحتملة التي قد تشير إليها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv". مشاكل صحة الفم تشير إلى علامات على مشاكل صحية أخرى: 1. تسوس الأسنانيحدث تسوس الأسنان ، المعروف أيضًا باسم تسوس الأسنان أو تجاويفها ، عندما تكسر البكتيريا في الفم السكر وتنتج الأحماض التي تهاجم مينا الأسنان، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى العدوى وفقدان الأسنان وحتى تكوين الخراج، يعتبر سوء نظافة الفم والنظام الغذائي السكرية وتراكم البكتيريا من العوامل المساهمة، قد يشير تسوس الأسنان إلى نقص رعاية الأسنان المناسبة ونقص التغذية المحتمل.





2. أمراض اللثةمرض اللثة هو حالة التهابية تؤثر على اللثة والهياكل الداعمة للأسنان، يبدأ عادةً مع التهاب اللثة ، مما يؤدي إلى احمرار اللثة أو تورمها أو نزيفها ، ولكن إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى التهاب دواعم السن ، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان، ارتبطت أمراض اللثة بالعديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي والولادة المبكرة.





3. رائحة الفم الكريهةيمكن أن يكون لرائحة الفم الكريهة المستمرة ، أسباب متعددة. قد يشير إلى سوء نظافة الفم ، أو تراكم البكتيريا ، أو التهابات الأسنان ، أو أمراض اللثة ، أو جفاف الفم ، أو حتى الحالات الصحية الأساسية مثل مرض السكري ، أو مشاكل الكلى أو الكبد ، أو التهابات الجهاز التنفسي ، أو الارتجاع الحمضي.





4. سرطان الفميمكن أن يتطور سرطان الفم في مناطق مختلفة من الفم ، بما في ذلك الشفاه أو اللسان أو بطانة الخد أو اللثة أو الحلق، قد تشمل العلامات تقرحات الفم المستمرة ، أو ظهور بقع حمراء أو بيضاء ، أو صعوبة في البلع ، أو تكتل، يعد التدخين والتعرض المفرط للشمس وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) عوامل خطر شائعة للإصابة بسرطان الفم.





5. طحن الأسنانيشير صرير الأسنان اللاإرادي ، عادةً أثناء النوم، يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان ، وألم أو اضطرابات الفك ، والصداع ، وترميم الأسنان التالف، قد يساهم الإجهاد أو القلق أو الأسنان المنحرفة أو عوامل نمط الحياة في صرير الأسنان.





6. جفاف الفميحدث جفاف الفم عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب، الأدوية أو بعض الحالات الطبية (مثل مرض السكري) أو العلاج الإشعاعي أو التنفس المفرط للفم هي أسباب شائعة. يمكن أن يزيد جفاف الفم من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهابات الفم وصعوبات البلع والتحدث.





7. حساسية الأسنانتشير حساسية الأسنان إلى الألم أو الانزعاج عند تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحمضية، قد يشير إلى تآكل مينا الأسنان أو تراجع اللثة أو تسوس الأسنان أو الأسنان المكسورة ، صرير الأسنان ، تنظيف الأسنان بقوة شديدة ، النظام الغذائي الحمضي ، أو أمراض اللثة هي عوامل تساهم في حساسية الأسنان.





8. الأسنان المفقودةيمكن أن ينتج فقدان الأسنان عن عوامل مختلفة ، بما في ذلك تسوس الأسنان أو أمراض اللثة أو الصدمات أو الحالات الوراثية، لا تؤثر الأسنان المفقودة على صحة الفم فحسب ، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على المضغ السليم ، والهضم ، والكلام .