شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الصحية للتدخين.. كيف يمكن أن يؤثر دخان التبغ على رئتيك وقلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال تدخين التبغ يمثل مصدر قلق عالمي خطير للصحة العامة ، حيث يساهم في مجموعة واسعة من الأمراض والوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، ولكن هل أنت على دراية بالآثار الصحية لتعاطي التبغ؟ فما يلى حسب موقع "health site" ، سوف نتعمق في التأثير الضار لدخان التبغ وتحديداً على الرئتين والقلب.





الآثار الضارة لدخان التبغ على الرئتين الجهاز التنفسي ، وخاصة الرئتين ، هو المتلقي الفوري للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ. يحتوي دخان السجائر على أكثر من 7000 مادة كيميائية ، بما في ذلك مكونات شديدة السمية ومسببة للسرطان مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران

أصبحت الأجيال الجديدة مدمنة على السجائر الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية ، لكنها ضارة أيضًا.

السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين بالإضافة إلى العديد من النكهات والمواد الكيميائية الأخرى التي تضر بالرئتين والقلب. إن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping يسبب الإدمان ومريح للغاية مما يجعله أكثر خطورة حيث يمكن لأي شخص أن يدخن بما يعادل 40- 60 سيجارة في اليوم ".

أحد العواقب الكبيرة لدخان التبغ هو تطور مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). يشمل مرض الانسداد الرئوي المزمن التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة ، وكلاهما يمكن أن يكون سببًا أو يتفاقم بسبب دخان التبغ.

المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ تسبب تهيجًا والتهاب الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى استمرار السعال وزيادة إفراز المخاط وضيق التنفس. بمرور الوقت ، تؤدي هذه التغييرات إلى إضعاف وظائف الرئة بشكل تدريجي ، مما يجعل التنفس صعبًا بشكل متزايد

علاوة على ذلك ، فإن دخان التبغ هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة ، وهو مسؤول عن حوالي 85 ٪ من الحالات.

وفقًا للتقرير ، فإن المواد المسرطنة الموجودة في دخان التبغ تدمر الحمض النووي في خلايا الرئة ، مما يؤدي إلى حدوث طفرات تعزز النمو غير المنضبط للخلايا السرطانية. يتناسب خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل مباشر مع مدة وشدة تدخين التبغ.

كيف يؤثر دخان التبغ على القلب

بالإضافة إلى الرئتين ، فإن دخان التبغ يؤثر سلبًا على القلب.

المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ لا تضر بالأوعية الدموية فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى حدوث الالتهاب ، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.

مرض الشريان التاجي (CAD) هو أحد هذه الحالات التي تحدث عندما تضيق أو تنسد الشرايين التاجية المسؤولة عن إمداد عضلة القلب بالدم بسبب تصلب الشرايين ، وهي حالة تتميز بتراكم اللويحات.

وفقًا للتقرير ، فإن دخان التبغ يسرع من الإصابة بتصلب الشرايين ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية ومضاعفات أخرى.

يُعد التدخين أيضًا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية ، وهي حالة تنشأ عند انقطاع إمداد الدماغ بالدم، حيث أن المواد الكيميائية السامة في دخان التبغ تعزز تكوين جلطات الدم وتساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين بشكل كبير في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

مرض الشريان المحيطي (PAD) ، الذي يتميز بتضيق أو انسداد الشرايين التي تمد الأطراف بالدم ، هو حالة أخرى يتفاقم بسبب دخان التبغ. يوضح الدكتور أخوري أن دخان التبغ يضر بالأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف. وبالتالي ، قد يعاني الأفراد من الألم ، وبطء التئام الجروح ، وفي الحالات الشديدة ، بتر الأطراف.

يمثل تدخين التبغ أزمة صحية عالمية لا تؤثر على الأفراد فحسب ، بل تؤثر أيضًا على العائلات والمجتمعات ككل. من خلال فهم التأثير العميق لدخان التبغ على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية لدينا ، يمكننا تمكين أنفسنا والآخرين لاتخاذ خيارات مستنيرة تعزز أسلوب حياة أكثر صحة وخالية من التدخين.