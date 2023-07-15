شكرا لقرائتكم خبر عن 5 احتياطات يجب اتباعها لضمان إجازة صيفية آمنة وممتعة مع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الإجازة الصيفية ، غالبًا ما يكون الآباء متحمسون للتخطيط لقضاء عطلة مليئة بالمرح لأطفالهم، ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن الصيف يجلب العديد من المخاطر الصحية للأطفال.

يشارك موقع "health kids" خمسة احتياطات يجب على الآباء اتخاذها لضمان صحة أطفالهم وسلامتهم خلال الإجازات الصيفية.

احمِ طفلك من الشمس - حماية الأطفال من أشعة الشمس أمر بالغ الأهمية، حيث تعتبر حروق الشمس وضربة الشمس من المخاطر الشائعة خلال فصل الصيف، يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يرتدون ملابس واقية ، بما في ذلك القبعات والنظارات الشمسية عندما يكونون في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري وضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) 30 كحد أدنى. يجب على الآباء تحفيز أطفالهم على استهلاك أطنان من الماء وتجنب التعرض الطويل للشمس ، خاصة خلال ساعات الذروة.

راقب صحة الطعام - الحفاظ على نظافة الطعام أمر ضروري خلال الصيف والأمراض التي تنقلها الأغذية. يجب على الآباء التأكد من أن طعام أطفالهم صحي، وخاصة تناول الطعام بالخارج. يجب تجنب تناول الطعام من الباعة الجائلين أو أكشاك الطعام غير الرخصة، من الضروري أيضًا غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل الاستهلاك لتقليل مخاطر التلوث.

تأكد من السباحة الآمنة - تعتبر السباحة نشاطًا صيفيًا شائعًا ولكنها تنطوي على مخاطر محتملة. يجب على الآباء دائمًا الإشراف على أطفالهم أثناء السباحة والتأكد من أنهم يرتدون ملابس السباحة المناسبة وأجهزة الطفو ، اعتمادًا على أعمارهم وقدرتهم على السباحة، يعد تعليم الأطفال القواعد الأساسية لسلامة المياه، مثل عدم الجري حول منطقة المسبح ، أمرًا بالغ الأهمية لمنع وقوع الحوادث.

ابق رطبًا - البقاء رطبًا أمر حيوي خلال أشهر الصيف. يعتبر الجفاف مشكلة منتشرة ، ويجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يستهلكون الكثير من السوائل ، والماء هو الخيار الأفضل . يجب تجنب المشروبات السكرية والغازية، يُنصح بتقديم الماء على فترات منتظمة وحمل زجاجة ماء للحفاظ على رطوبة الأطفال طوال اليوم.

منع لدغات الحشرات - منع لدغات الحشرات هو إجراء وقائي ضروري آخر خلال فصل الصيف، يكون البعوض والقراد ، اللذان يمكن أن ينقلوا أمراض مثل حمى الضنك ومرض لايم ، أكثر نشاطًا خلال هذا الوقت، فيجب على الآباء استخدام طارد الحشرات ، وملابس الأطفال والحفاظ على نظافة المناطق المحيطة لتقليل وجود الحشرات.