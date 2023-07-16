شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق للوقاية من الإصابة بـ"العين الوردية".. أبرزها غسل اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين الوردية هى عبارة عن التهاب يصيب الغشاء المبطن للعين ويعرف باسم " الملتحمة" ، ويمكن أن يكون الالتهاب فيروسيًا أو بكتيريًا، يصيب إحدى العينين أو كليهما وهو سريع الانتشار والعدوى وسهل العلاج ، وإليك الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب الملتحمة، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





نصائح لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة : 1. الحفاظ على النظافة الشخصية المناسبةالنظافة الشخصية الجيدة أمر بالغ الأهمية في منع انتشار التهاب الملتحمة، اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون ، خاصة قبل لمس عينيك أو وجهك، تجنب فرك عينيك، لأنه يمكن أن ينشر العدوى إذا لامست الأسطح أو اليدين الملوثة.





2. تجنب لمس وجهك وعينيكالامتناع عن لمس وجهك أو عينيك دون داع، لأنه يزيد من فرص انتقال البكتيريا أو الفيروسات إلى عينيك، عندما تحتاج إلى لمس عينيك ، تأكد من نظافة يديك، أو استخدم منديلًا أو منديلًا نظيفًا.





3. تجنب مشاركة الأغراض الشخصيةيُعد التهاب الملتحمة شديد العدوى ، لذا من الضروري تجنب مشاركة العناصر الشخصية مثل المناشف أو قطرات العين أو مستحضرات التجميل أو العدسات اللاصقة، يمكن أن تؤدي مشاركة هذه العناصر إلى نقل البكتيريا أو الفيروسات التي تسبب التهاب الملتحمة بسهولة.





4. الحفاظ على محيط نظيفحافظ على محيطك نظيفًا وخاليًا من الغبار والأوساخ وحبوب اللقاح ، حيث يمكن أن تؤدي هذه الجزيئات إلى تفاقم تهيج العين، قم بتنظيف وتعقيم الأسطح شائعة الاستخدام بانتظام ، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ولوحات مفاتيح الكمبيوتر ، لمنع انتشار الجراثيم.





5. ارتداء النظارات الشمسيةيمكن أن يؤدي ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق إلى منع عينيك من الاتصال المباشر بالملوثات ومسببات الحساسية الموجودة في الهواء بالإضافة إلى ذلك ، توفر النظارات الشمسية حاجزًا يمنع المصادر المحتملة للعدوى من دخول عينيك.

6. تجنب استخدام منتجات العين منتهية الصلاحية أو الملوثة

تأكد من التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية على قطرات العين ومحاليل العدسات اللاصقة ومنتجات العناية بالعين الأخرى، تخلص من أي منتجات منتهية الصلاحية وتجنب استخدام أي منتجات تبدو مشوهة أو ملوثة ، لأنها قد تدخل بكتيريا ضارة إلى عينيك.

7. الحفاظ على نظافة العدسات اللاصقة

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فاتبع ممارسات النظافة المناسبة لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة، اغسل يديك جيدًا قبل التعامل مع العدسات وقم بتطهيرها بانتظام وفقًا لتعليمات أخصائي العيون، تجنب النوم مع العدسات اللاصقة أو ارتدائها لفترات أطول من الموصى بها.

8. اطلب العناية الطبية في وقت مبكر

إذا لاحظت أي أعراض لالتهاب الملتحمة ، مثل الاحمرار أو الحكة أو الإفرازات أو العيون المائية ، فاطلب العناية الطبية على الفور، يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكران في منع انتشار العدوى .