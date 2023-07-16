شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات لتليف الكبد.. منها انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تليف الكبد هو مرض مزمن يتميز بتندب لا رجعة فيه وتلف أنسجة الكبد، يحدث هذا التندب ، المعروف باسم التليف ، استجابةً لإصابة الكبد والتهابه على المدى الطويل ، مما يؤدي إلى خلل وظيفي واختلال وظائف الكبد، مع تقدم المرض ، يتم استبدال أنسجة الكبد الطبيعية بنسيج ندبي ليفي ، مما يعطل قدرة الكبد على أداء وظائفه المختلفة ، مثل إزالة السموم ، والتمثيل الغذائي ، وإنتاج البروتينات الأساسية، من المهم أن تكون على دراية بعلامات وأعراض تليف الكبد ، لأن الاكتشاف والتدخل المبكر يمكن أن يكونا حاسمين في إدارة الحالة، وإليك بعض العلامات الشائعة لتليف الكبد التي يمكنك الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv.". بعض العلامات الشائعة لتليف الكبد التي يجب البحث عنها: 1. اليرقانمن العلامات الرئيسية لتليف الكبد اليرقان الذي يسبب اصفرار الجلد والعينين، يحدث هذا بسبب عدم قدرة الكبد على معالجة وإزالة البيليروبين بشكل صحيح ، وهو صبغة صفراء يتم إنتاجها أثناء تكسير خلايا الدم الحمراء.





2. التعب والضعفمع تعرض الكبد لمزيد من التلف ، قد يواجه صعوبة في أداء وظائفه بشكل فعال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق والضعف ، حيث لا يحصل الجسم على كميات كافية من الطاقة.





3. انتفاخ البطنيمكن أن يتسبب تليف الكبد في تراكم السوائل في البطن ، وهو ما يعرف بالاستسقاء، هذا يؤدي إلى تورم في البطن وعدم الراحة ، وغالبًا ما يظهر على شكل زيادة ملحوظة في حجم البطن.





4. ارتفاع ضغط الدم البابييلعب الكبد دورًا مهمًا في الحفاظ على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. في حالة تليف الكبد ، تعطل الأنسجة المتندبة هذه العملية ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الوريد البابي (الذي ينقل الدم إلى الكبد). يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات مثل الدوالي ، وهي الأوعية الدموية المنتفخة والهشة التي يمكن أن تتمزق وتسبب نزيفًا معديًا معويًا.





5. حكة في الجلدعلامة أخرى لتليف الكبد هي الحكة أو الحكة المستمرة في الجلد. يحدث هذا عندما تتراكم الأملاح الصفراوية في مجرى الدم بسبب ضعف وظائف الكبد ، مما يؤدي إلى تهيج الجلد والحكة.





6. سهولة حدوث الكدمات والنزيفغالبًا ما يفشل الكبد التالف في إنتاج عوامل تخثر كافية ، والتي تعتبر ضرورية لتكوين الجلطة الدموية. وبالتالي ، قد يعاني الأفراد المصابون بتليف الكبد من كدمات ونزيف متكرر ، حتى من إصابات طفيفة.





7. الارتباك العقلييمكن أن يؤثر تليف الكبد على عمل الدماغ ، مما يؤدي إلى الارتباك الذهني وصعوبة التركيز. تحدث هذه الحالة ، المعروفة باسم اعتلال الدماغ الكبدي ، بسبب تراكم السموم في مجرى الدم التي يفشل الكبد في ترشيحها بشكل فعال.





8. فقدان الشهية وفقدان الوزنمع انخفاض وظائف الكبد ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود، يحدث هذا بسبب انخفاض القدرة على تكسير وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام ، مما يؤدي إلى سوء التغذية وفقدان الوزن.