شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف علامات وأعراض الجرعة الزائدة من فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر
ما هى علامات وأعراض الجرعة الزائدة من فيتامين" د"؟تسمم فيتامين (د) أو فرط الفيتامين (د) هي حالة تكون فيها مستويات فيتامين (د) في جسمك أعلى من المطلوب، تتضمن بعض عواقب التسمم بفيتامين (د) ما يلي:
قد يعاني المرء من أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم ، وتغير في الصحة العقلية ، ومشاكل في الكلى ، ومشاكل في الجهاز الهضمي.
هل يمكن أن يحدث سمية ناتجة عن الإفراط فى تناول فيتامين" د" ؟
أحد العواقب الرئيسية لسمية فيتامين (د) هو التراكم الزائد للكالسيوم في الدم والذي يُعرف أيضًا باسم فرط كالسيوم الدم، يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول.
إذا لم يتم التحكم في تسمم فيتامين (د) في الوقت المناسب ، يمكن أن يساهم في آلام العظام والأمراض المرتبطة بالكلى، يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من فيتامين (د) إلى مشاكل متعلقة بالكلى
ما هي كمية فيتامين د التي يجب أن تستهلكها في اليوم؟
وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يجب أن يستهلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 70 عامًا 15 ميكروجرام أو 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم.
يجب على المرء أيضًا استشارة خبير لفهم متطلباته اليومية من هذا الفيتامين حسب العمر والتعرض لأشعة الشمس والعادات الغذائية ، لا تتناول المكملات الغذائية دون استشارة خبير.
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