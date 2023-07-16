شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك السكر وبتخططى للحمل.. نصائح يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل هو فترة من التغيرات الجسدية والعاطفية العميقة عند المرأة ، وعندما يدخل مرض السكري في المعادلة ، فإنه يضيف طبقة أخرى من الصعوبات، وفقا لموقع "womnhealthmag" يجب أن تكون النساء المصابات بداء السكري على دراية في إدارة حالتهن وتحسين صحتهن قبل الحمل إذا لم يكن مستوى السكر في الدم تحت السيطرة ، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات ، مثل العيوب الخلقية أو الولادة المبكرة أو نقص السكر في الدم أو الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وفيما يلى نسرد النصائح التي يجب اتباعها عند التخطيط للحمل مع مرض السكري، وفقًا لدراسة حديثة ، فإن مرض السكري الموجود مسبقًا أثناء الحمل معقد ويشتمل على مخاطر عالية لكل من الأم والطفل، ومع ذلك يمكن تقليل هذه المخاطر من خلال مراقبة الحالات الطبية الأخرى بعناية ، مثل تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم واستخدام الأدوية على النحو الموصوف.

نصائح يجب اتباعها عند التخطيط للحمل بمرض السكري التخطيط قبل الحمل

من الضروري العمل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل الحمل، فيمكنهم المساعدة في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتعديل أدويتك ، إذا لزم الأمر،اهدف إلى إدارة مرض السكري بشكل جيد مع مستويات السكر في الدم شبه الطبيعية قبل الحمل.





مراقبة نسبة السكر في الدمالمراقبة المنتظمة لمستويات السكر في الدم ضرورية أثناء الحمل. سيرشدك طبيبك إلى النطاقات المستهدفة وتكرار الاختبار، حيث تسمح المراقبة الدقيقة بإجراء تعديلات في الوقت المناسب على الأنسولين أو الأدوية الفموية للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ".





النظام الغذائي والتغذيةاتبع خطة وجبات متوازنة ومغذية موصى بها من قبل اختصاصي تغذية مسجل. يجب التركيز على تناول مجموعة من الأطعمة الكاملة ، مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، مراقبة تناول الكربوهيدرات وتوزيعها بالتساوي على مدار اليوم، تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية ".





جرعات الدواءيجل مراجعة الأدوية الخاصة بك مع طبيبك للتأكد من أنها آمنة للحمل. قد تحتاج بعض أدوية السكري إلى تعديلها أو تحويلها إلى بدائل أكثر أمانًا. يستخدم الأنسولين بشكل شائع أثناء الحمل لأنه لا يعبر المشيمة ويعتبر آمنًا للطفل.





رعاية ما قبل الولادة المنتظمةاحصلي على فحوصات منتظمة قبل الولادة لمراقبة تقدم الحمل وتقييم صحتك. سيراقب فريق الرعاية الصحية الخاص بك التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم وأي مضاعفات محتملة مرتبطة بمرض السكري.





النشاط البدني اتبع نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ومارس الرياضة بانتظام. تساعد التمارين في التحكم في مستويات السكر في الدم وتعزز الصحة العامة، يجب عليك مناقشة الأنشطة المناسبة ومستويات الشدة مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك ".





إدارة المخاطر والمضاعفاتيمكن أن يزيد داء السكري أثناء الحمل من خطر حدوث بعض المضاعفات، مثل سكري الحمل ، أو تسمم الحمل ، أو الولادة المبكرة ويمكن أن تساعد المراقبة والإدارة في تقليل هذه المخاطر، سيرشدك فريق الطبى أي تدخلات ضرورية.





الدعم العاطفييمكن أن يمثل الحمل تحديًا عاطفيًا، خاصةً عند التعامل مع مرض السكري. اطلب الدعم من فريق الرعاية الصحية أو العائلة أو مجموعات الدعم لمعالجة أي مخاوف.