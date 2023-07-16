رجيم صيام الماء..هل يستحق التجربة؟



بيروت - نادين محمد - كشفت دراسة أن صيام الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ، لكن هناك جدل حول فوائده وتأثيراته الصحية

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يعتبر بعض الناس صيام الماء طريقة سهلة وسريعة لفقدان الوزن مقارنة بالأنظمة الأخرى. ودعم هذه الاتجاه دراسة حديثة أجريت في جامعة إلينوي في شيكاغو توصلت أيضًا إلى أن صيام الماء يساعد في إنقاص الوزن في وقت قياسي.

ما هو صيام الماء؟



اكتسب الصيام الكثير من الاهتمام في مجال التغذية. يهتم الناس بأنواع مختلفة من أنواع الرجيم، بدءًا من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​إلى حمية الكيتو ، بالإضافة إلى ممارسات مثل تقييد السعرات الحرارية وصيام الماء.

الصوم يعني في الأساس عدم الأكل أو الشرب من أطعمة معينة أو الامتناع عن جميع الأطعمة والمشروبات. يشير صيام الماء بشكل خاص إلى عدم تناول الطعام واستهلاك الماء فقط لعدد محدد من الأيام.

رجيم الماء-المصدر freepik



ما هي فوائد صيام الماء؟



عندما يمتنع الشخص عن تناول الطعام لفترة معينة من الوقت ، فإنه يستهلك سعرات حرارية أقل، هذا يؤدي إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت. يوضح الخبراء أنه نظرًا لأن الجسم لا يتلقى أي سعرات حرارية من مصادر خارجية ، فإنه يبدأ في استخدام احتياطياته من الطاقة المخزنة مثل الجليكوجين والدهون لتلبية احتياجاته من الطاقة. وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن أثناء صيام الماء.

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عندما يستنفد الجسم مخازن الجليكوجين ، فإنه يبدأ في تكسير الخلايا الدهنية من خلال عملية تسمى تحلل الدهون. هذا يؤدي إلى إطلاق الأحماض الدهنية ، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى طاقة لتغذية الجسم. وبالتالي ، يساهم صيام الماء في إنقاص الوزن حيث يعتمد الجسم في الغالب على الدهون المخزنة للحصول على الطاقة خلال فترة الصيام.

الآثار الجانبية لصيام الماء على الجسم

عندما يصوم الشخص، خاصة لفترات طويلة ، يمكن أن يصاب جسمك بالجفاف إذا لم يستهلك كمية كافية من الماء. يعتبر الترطيب المناسب أمرًا حيويًا لعمل أجهزة الجسم المختلفة ، بما في ذلك الهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة. لذلك ، اشربي من 2 إلى 3 لترات من السوائل يوميًا.

تناول السوائل بشكل كافٍ يساعد في الحفاظ على مستويات الماء ويدعم وظائف الجسم بشكل عام، كما يقلل من حدة الإحساس بالجوع ، مما يسهل عليكِ الالتزام بنظام الصيام.



مخاطر صيام الماء:



1. نقص المعادن



في رجيم صيام الماء هناك انخفاض في تناول المعادن الأساسية . وهذا يشمل البوتاسيوم والصوديوم ، وهما من الشوارد الأساسية لمختلف وظائف الجسم. الصيام لفترات طويلة دون مد الجسم بالمعادن اللازمة ما يسبب يعرض الجسم لمخاطر مثل نقص صوديوم الدم أو نقص بوتاسيوم الدم .

2. نقص حجم الدم



القلق الآخر المرتبط بصيام الماء لفترات طويلة هو نقص حجم الدم. يشير إلى انخفاض في حجم الدورة الدموية في الجسم. يمكن أن يؤدي انخفاض حجم الدم إلى إضعاف قدرة الجسم على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة والأعضاء ، مما يؤدي إلى ضعف الأداء العام.في هذه الحالة يشعر الشخص بالدوار ونبضات قلب سريعة ، وانخفاض ضغط الدم ، والتعب.

مخاطر رجيم الماء-المصدرfreepik

نصائح لإنقاص الوزن الصحي:

1- تناول نظام غذائي مغذي



تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا من الأطعمة الكاملة وغير المصنعة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية.لكن بسعرات حرارية مراقبة. .

نظام غذائي مغذي-المصدرfreepik



مارسي تمارين مثل المشي والركض والسباحة وتمارين القوة لحرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائي.

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3. تغيير عادات فقدان الوزن



قومي بإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة ، مثل الأكل اليقظ ، وعلاج التوتر ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، والتعامل مع الأكل العاطفي. ستساعدك هذه التغييرات على إنقاص الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل.

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