"علامات حمراء" احذريها .. أعراض نشاط الغدة عند النساء

بيروت - نادين محمد - أعراض نشاط الغدة عند النساء والتي عادة ما تسبب الأورام غير السرطانية (الحميدة) هذه الحالة عن طريق جعل الغدة تنتج الكثير أو القليل جدًا من الهرمونات التي تتحكم في النمو والتكاثر والتمثيل الغذائي، كما تسبب التغيرات الهرمونية مجموعة من الاضطرابات المختلفة، من العملقة عند الأطفال إلى فرط نشاط الغدة الدرقية عند البالغين.

عندما تكون الغدة النخامية لديك مفرطة النشاط، فإنها تطلق كميات زائدة من أنواع معينة من هرمونات الغدة النخامية في مجرى الدم، عادة ما يكون الورم غير السرطاني (الحميد) في الغدة، والذي يسمى الورم الحميد في الغدة النخامية، هو سبب هذه الحالة.

يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة النخامية مجموعة متنوعة من الاضطرابات التي تؤثر على النمو والتمثيل الغذائي والتكاثر ووظائف الجسم الحيوية الأخرى.

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أعراض نشاط الغدة

الصورة من موقع AdobeStock

الصورة من موقع AdobeStock

تلعب الغدة النخامية دورًا رئيسيًا في التحكم في كيفية عمل جسمك، فهي غدة صماء بحجم حبة البازلاء تشبه الكرز وتقع بالقرب من قاعدة دماغك، تطلق الغدد الصماء (تفرز) هرمونات في مجرى الدم تتحكم في وظائف الجسم، يؤثر نظام الغدد الصماء على كل خلية وعضو في جسمك تقريبًا. أما عن أعراض نشاط الغدة فهو كالتالي:

العصبية.

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها ( عدم انتظام ضربات القلب ).

فقدان الوزن.

التعب.

ضعف العضلات.

قصور الغدة الدرقية

الصورة من موقع AdobeStock

نادرًا ما يتسبب الورم الحميد في الغدة النخامية في عدم إفراز الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، بسبب تلف خلايا الغدة النخامية الطبيعية. عندما يحدث هذا، قد تصاب بقصور الغدة الدرقية. قد تشمل الأعراض:

ضباب الدماغ.

عدم تحمل البرد.

الإمساك.

الشعر والجلد الجاف والخشن.

قلة الاهتمام الجنسي.

فترات حيض غزيرة ومتكررة.

التعب.

زيادة الوزن.

ورم برولاكتيني

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أعراض نشاط الغدة و إفراز هرمون البرولاكتين

الصورة من موقع AdobeStock

الصورة من موقع AdobeStock

إذا كان لديك ورم حميد في الغدة النخامية، فقد يتسبب ذلك في إفراز الكثير من البرولاكتين في الدم. بعض الأعراض - مثل الصداع - يعاني منها كلا الجنسين.

عندما يُترك الورم البرولاكتيني دون علاج، يمكن أن ينمو بشكل كبير ويضغط على العصب البصري. هذا يمكن أن يسبب ضعف البصر أو حتى العمى.

قد تعاني المرضعات من إيلام الثدي ويبدأ في إنتاج حليب الثدي وقد تصبح فترات الحيض لديهم غير منتظمة، أو قد تتوقف تمامًا (انقطاع الطمث)، وقد يصابون بالعقم أو يفقدون الرغبة في العلاقة الحميمة.

المصدر : موقع مايو كلينك

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