شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الشيكولاتة على الدماغ؟.. تحفز خلايا المخ وهرمونات السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث الحديثة في علم الأعصاب عن مناطق الدماغ والمواد الكيميائية التي تدخل في الإدمان المرتبطين باستهلاك الشوكولاتة وكيف تؤثر الشوكولاتة على الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الشيكولاتة على الدماغ، بحسب موقع "هيلث شوت". الشيكولاتة تنشط الدماغعندما نستهلك الشيكولاتة ، تلعب العديد من مناطق الدماغ والمواد الكيميائية دورها تبدأ المتعة الأولية مع براعم التذوق على ألسنتنا ، واكتشاف النكهات الحلوة أو المرة. ثم يتم إرسال المعلومات إلى مناطق معالجة التذوق الأولية في الدماغ ، والتي تقيم مذاق الشوكولاتة. تحفز الشيكولاتة مراكز المكافأة في الدماغتحفز الشيكولاتة مراكز المكافأة في الدماغ من خلال إطلاق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والإندورفين. هذه المواد الكيميائية تخلق شعورًا بالسعادة والمكافأة وحتى النشوة. هذا التنشيط لمسار المكافأة هو الذي يساهم في إدمان الشيكولاتة. رؤية الشيكولاتة أو شمها يزيد من الرغبة الشديدة فى تناولهاتلعب قشرة الفص الجبهي ، الموجودة في الجزء الأمامي من الدماغ ، دورًا مهمًا في اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات. عندما نرى الشوكولاتة أو نشمها ، تصبح قشرة الفص الجبهي نشطة ، وتقيّم مدى الرغبة والمكافأة في الانغماس فيها. يمكن أن يؤثر هذا التقييم على عملية صنع القرار لدينا ويساهم في الترقب والرغبة الشديدة فى تناولها.





تؤثر الشيكولاتة على مستويات السيروتونين في الدماغ تحتوي الشيكولاتة على مركبات يمكن أن تؤثر على مستويات السيروتونين في الدماغ. السيروتونين هو ناقل عصبي يشارك في تنظيم المزاج ومشاعر الرفاهية. يزيد استهلاك الشوكولاتة من توافر التربتوفان ، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين. يساهم إطلاق السيروتونين في تحسين الحالة المزاجية والتأثيرات الممتعة لتناول الشيكولاتة.