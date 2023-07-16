شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يمكن أن تسببها لك الحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت من محبى القطط او من هواة تربية الكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة فقد تكون أكثر عرضا للإصابة ببعض الأمراض، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فمن المحتمل أن تحصل على أشياء كثيرة من حيوانك الأليف الحب غير المشروط ، والرفقة الجيدة ، وتقليل التوتر لكن يمكن أيضًا أن تنتقل العديد من الكائنات الحية المعدية - من البكتيريا إلى الفطريات إلى الفيروسات من حيوانك الأليف إليك.

قالت سوزان ريهم، نائبة رئيس قسم الأمراض المعدية في كليفلاند كلينك في أوهايو "يحدث أحيانًا أنه يمكنك التقاط مرض من حيوانك الأليف، إن كبار السن ، وصغار السن ، والنساء الحوامل ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر، وفقًا لمراجعة 500 دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية .

إليك دليل لبعض أمراض الحيوانات الأليفة التي يجب أن تكون على دراية بها - مع نصائح حول كيفية تجنب الإصابة بها.

السعفة من الكلاب والقطط

تحدث السعفة بسبب فطر وتسبب طفح جلدي دائري متقشر محمر على الجلد أو بقعة صلعاء على فروة الرأس لا تظهر على بعض الحيوانات الأليفة البالغة، عادة القطط، أي أعراض للسعفة ولكن يمكنك التقاط السعفة بسهولة عن طريق لمس حيوان أليف مصاب أو حتى بطانية أو منشفة حيوان أليف إنه موجود أيضًا في تربة الحديقة حيث قد تكون القطط والكلاب قد قامت بأعمالهم.

إذا أصبت بالسعفة ، يمكنك استخدام مرهم موضعي مضاد للفطريات - مرهم يحتوي على ميكونازول ، على سبيل المثال في بعض الحالات الأكثر خطورة ، قد يصف لك الطبيب دواءً مضادًا للفطريات يؤخذ عن طريق الفم.

الديدان المستديرة والديدان الخطافية والديدان الشريطية

إن معظم الكلاب والقطط تولد مع ديدان أسطوانية ، ولهذا السبب يجب اختبارها وعلاجها بشكل روتيني يمكن للبيض البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى شهر في بيئة رطبة مثل الرمل أو التربة حيث قام حيوان أليف بعمله إذا تعاملت مع الرمال المصابة ثم تناولت الطعام دون غسل يديك ، يمكنك ابتلاع البيض.

في حالات نادرة، يمكن لشخص مصاب ببيض الدودة المستديرة أن يعاني من أعراض في العين والقلب والرئة وحتى أعراض عصبية يمكن علاج داء المقاريز الحشوي، وهو المرض الذي يمكن أن ينجم عن الديدان الأسطوانية ، بالأدوية المضادة للطفيليات .

يمكن أن تتسبب عدة طفيليات في الإصابة بالديدان الخطافية في الحيوانات الأليفة، وعادة ما تكون الكلاب والقطط ، يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى إذا اخترقت يرقات الدودة الشصية من التربة الملوثة الجلد.

يمكن أن تنتقل الديدان الشريطية من البراغيث عندما يبتلع حيوان أليف برغوثًا مصابًا. يمكن للحيوان الأليف بعد ذلك أن يصيب شخصًا ، على الرغم من أن الخطر منخفض. إذا لامست بشرتك طرف الكلب ، فإنها تنتقل إليك قد يكون لديك أعراض الجهاز الهضمي وفقدان الوزن من المحتمل أن يتم تناول الأدوية عن طريق الفم.

يمكنك منع الإصابة بالديدان الخطافية عن طريق عدم المشي حافي القدمين أو الجلوس على التربة أو الرمال الملوثة ، وأفضل طريقة لتجنب الديدان الشريطية هي السيطرة على البراغيث في منزلك تأكد من أن قطتك أو كلبك على دواء وقائي من البراغيث والقراد وتأكد من فحص حيوان أليف جديد من قبل طبيب بيطري وعلاجه من الديدان ، إذا لزم الأمر. نظف بعد حيوانك الأليف ، وضع كل النفايات في كيس بلاستيكي وتخلص منها في سلة المهملات.

السالمونيلا من الحيوانات الأليفة الزواحف

غالبًا ما يقرر سكان الشقق الذين لا يسمح لهم بتربية الكلاب والقطط الحصول على سحلية أو ثعبان أو زواحف أخرى بدلاً من ذلك نتيجة لذلك ، أصبح المرض المعروف باسم داء السلمونيلات ، الذي تسببه بكتيريا السالمونيلا ، أكثر شيوعًا ، إلى جانب الثعابين والسحالي ، تأوي السلاحف أيضًا هذه البكتيريا لا يسبب أعراضًا للحيوان ولكنه يمكن أن يجعل البشر مرضى جدًا بالإسهال والحمى والتشنجات التي تستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من الاحتفاظ بسلحفاة في المنزل إذا كان لديك أطفال صغار أو كبار السن في المنزل ، بسبب خطر الإصابة بداء السلمونيلات.

اطلب من الطبيب البيطري اختبار الزواحف مرة في السنة للتأكد من عدم احتوائها على السالمونيلا. اغسل يديك جيدًا في كل مرة تمسك فيها حيوانك الأليف أو تضع شيئًا في قفصه. لا تقم بتنظيف قفص الزواحف في حوض المطبخ ، حيث يمكن أن تتلامس السالمونيلا مع الطعام والأطباق.

حمى الببغاء من الطيور الأليفة

يمكن أن يصاب الببغاء الأليف الخاص بك ببكتيريا تسمى Chlamydophila psittaci ويمكن أن تنقلها إليك يمكن للناس أن يصابوا بهذا عن طريق استنشاق إفرازات مجففة من الطيور المصابة ، على الرغم من أن الطيور نفسها قد لا تبدو مريضة. تشمل الأعراض التي قد تصاب بها الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والسعال الجاف قد يصف لك طبيبك مضادًا حيويًا مثل التتراسيكلين أو الدوكسيسيكلين .

كن حذرًا أثناء تنظيف أقفاص الطيور حتى لا تثير أي حطام ، كما يقول لوبيز. إذا كنت تنظف منطقة ليست جيدة التهوية ، فقد ترغب في ارتداء قناع ، كما يقول ريهم. تأكد من تنظيف بطانة القفص كل يوم ، وتوصي بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وارتداء القفازات عند التعامل مع العناصر الملوثة بفضلات الطيور.

داء المقوسات من القطط الأليفة

ينتقل الطفيل المسمى Toxoplasma إلى البشر عن طريق البراز في صندوق فضلات القطط المصابة أو التربة الملوثة ، ويمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص على الطفل الذي لم يولد بعد. إذا أصيبت المرأة بهذا الطفيل أثناء الحمل ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تشوهات خلقية في الجنين يسبب داء المقوسات أعراضاً شبيهة بأعراض الأنفلونزا تزول عادة في غضون أسابيع قليلة ، لكن الطفيلي يمكن أن يعيش في الجسم. قد تتعافى دون علاج ، أو يمكن لطبيبك أن يصف أدوية مثل البيريميثامين والسلفاديازين وحمض الفولينيك.

نظف صندوق فضلات قطتك يوميًا واغسل يديك دائمًا بالماء والصابون بعد ذلك اغسل يديك أيضًا بعد العمل في الحديقة أو في أي تربة حاول الاحتفاظ بقططك بالداخل (عادة ما تكون القطط في الهواء الطلق أكثر عرضة للتعرض للتوكسوبلازما) ، ولا تسمح لها باستخدام حديقتك كصندوق قمامة.

مرض خدش القطط الناتج عن القطط المصابة بالبراغيث

إذا كانت قطتك مصابة بالبراغيث وتخدشها ، ثم خدشتك ، وتكسر الجلد ، يمكن أن تصاب ببكتيريا تسمى بارتونيلا هينسيلاي يمكن أن يسبب هذا المرض الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والشعور العام بالتوعك - إنه بالتأكيد شيء تريد تجنبه قد تتطلب الحالة الشديدة العلاج من طبيبك.

إذا تعرضت لدغة قطة، أو خدش قطة ، فقم بغسلها بالماء والصابون على الفور، كما تنصح لوبيز، ويضيف، "هذا سبب آخر يجعل من المنطقي إعطاء قطتك دواء براغيث شهريًا."