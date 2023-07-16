وصفة ماء الكمون للتنحيف 

بيروت - نادين محمد - الكمون غني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات ومن المعروف أيضًا أنه مضاد للجراثيم ومطهر. يمكن أن يحل الكثير من مشاكل بطنكِ، ويخفف ألام الجهاز الهضمي، كما يخفف الغثيان ، والانتفاخ وكذلك الإمساك.

إن بدء يومك بكوب مليء بمياه الكمون يمكن أن يحل الكثير من المشاكل الصحية وثبت فعاليته في تخسيس الوزن .

كيفية تحضير ماء الكمون للشرب

المكونات:

بذور الكمون

ماء مغلي

الطريقة:

كل ما عليك فعله هو غلي القليل من بذور الكمون في الماء ، ثم تركها تبرد وشربها في الصباح الباكر على معدة فارغة. اشربيه بانتظام لجني الفوائد الصحية للكمون في وقت قصير.

فوائد ماء الكمون

قد تكون المساعدة في الهضم هي الميزة الأكثر شهرة لبذور الكمون. هذه البذور لها قدرة طبيعية على تحسين الجهاز الهضمي. نتيجة لذلك ، يمكنك تناول هذه البذور كلما تعانين من عسر الهضم. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لبذور الكمون إلى تخفيف طويل الأمد من الإسهال والغثيان وانتفاخ البطن والعديد من المشاكل الأخرى التي تسببها اضطرابات المعدة.



إذا شعرتِ بمشاكل الحموضة وآلام المعدة وأعراض أخرى لاضطراب المعدة، فأنتِ تحتاجين فقط إلى مضغ قرصة مليئة ببذور الكمون الخام. يمكنك شرب القليل من الماء بعد نصف ساعة للحصول على راحة فورية من جميع المشاكل.

بذور الكمون يمكن أن تطلق إنزيمات مهمة في البنكرياس. هذه الإنزيمات مفيدة للغاية في عملية الهضم وتوفر أيضًا العناصر الغذائية الحيوية.

الأهم، هو أن الكمون يساعد على التنحيف، لأنه يساعد جسمكِ على تكسير الأطعمة التي تتناوليها ويضمن لك الحصول على جميع العناصر الغذائية الموجودة في الطعام قدر الإمكان. كذلك له خصائص تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل نسبة السكر في الدم، ما يزيد أيضًا من فقدان الوزن بشكل عام.

يمكن لهذه التوابل الصحية تسريع عملية التمثيل الغذائي، لذا فإن إضافتها إلى نظامكِ الغذائي يساعدكِ على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



المصدر: Health line

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