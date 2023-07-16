شكرا لقرائتكم خبر عن علامات أقل شهرة للسكتة الدماغية.. منها تغير طريقة المشى والدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفاة في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لدراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر (GBD)، كانت هناك زيادة كبيرة في حالات السكتة الدماغية الجديدة، وإجمالي حالات السكتة الدماغية، والوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على لماذا لا يستطيع الناس التعرف على أعراض السكتة الدماغية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا. علامات أقل شهرة للسكتة الدماغية

من الصعب على الشخص إدراك خطر السكتة الدماغية وتشمل:

تغيرات الرؤية ، المشية المتغيرة ، الحالة العقلية المتغيرة ، النوبات ، الإغماء ، الدوخة هي بعض الأعراض غير التقليدية للسكتة الدماغية التي قد يتم تجاهله. يجب أن يكون الشخص على دراية بعلامات السكتة الدماغية غير الشائعة مثل صعوبة الرؤية ، وصعوبة المشي ، والصداع الشديد ، والارتباك المفاجئ مع الكلام غير المتماسك ".

يمكن إنقاذ مريض السكتة الدماغية إذا كان من حولهم على دراية بالأعراض ويتصرفون بسرعة. "يجب أن يكون الجميع على دراية بعلامات السكتة الدماغية الحمراء التي تتمثل في تدلي الوجه وضعف وخدر الذراع ، وصعوبة الكلام ، والارتباك ، وصعوبة التحدث أو فهم الكلام ، وصعوبة الرؤية من إحدى العينين أو كلتيه يجب أن يتذكر الناس هذه الذاكرة: BE-FAST (تعني فقدان التوازن ، تغيرات البصر ، تدلى الوجه ، ضعف الذراع ، صعوبات في الكلام ، ووقت الاتصال اسعاف)"

هل يمكن أن تسبب إصابة الرأس سكتة دماغية؟

تشارك العديد من الدراسات أن إصابة واحدة في الرأس يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.

الارتجاج هو نوع من إصابات الدماغ الناتجة عن الصدمة. هذا يؤدي إلى تلف في الدماغ ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة. تؤدي إصابات الدماغ الرضحية إلى تلف الأوعية الدموية مما يجعلها عرضة لتجلط الدم أو التمزق ، وبالتالي يكون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بعد إصابة ارتجاج.

ماذا تفعل مع مرضى السكتة الدماغيةيعتمد علاج إصابات الرأس على شدتها. عادةً لا تحتاج الإصابات الخفيفة إلى علاج، ولكن من المهم التعرف على العلامات التي تتطلب عناية طبية، في حالة النزيف، حاول إيقافه بقطعة قماش نظيفة. اجعل المريض يميل إلى الأمام، أو يتدحرج على جانب واحد، إذا كان المريض يتقيأ. تأكد من أن المريض لا يجب أن يحرك الرأس والرقبة بعد الإصابة وأن يحافظ على ثباتها. خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد الإصابة، يُنصح بوجود شخص ما معك والتأكد من توفر الهاتف والمساعدة الطبية في مكان قريب، إذا كانت الإصابة شديدة، فاتصل بسيارة إسعاف على الفور.