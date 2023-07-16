شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتناول الفيتامينات المتعددة كل يوم.. أبرزها الشعور بالنشاط وتقوية الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الفيتامينات والمكملات طريقة رائعة لإعطاء جسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها عندما لا تتمكن من الحصول على ما يكفي من خلال نظامك الغذائي، ويعد تناول الفيتامينات طريقة شائعة لحل هذه المشكلة، إليك ما تريد معرفته عن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات المتعددة كل يوم ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

فوائد لتناول الفيتامينات المتعددة كل يوم 1- صحة الشعر والجلد

تحتوي بعض الفيتامينات المتعددة على مغذيات محددة مثل البيوتين وفيتامين E والزنك ، والتي من المعروف أنها تعزز صحة الشعر والجلد والأظافر،البيوتين ، على سبيل المثال ، ضروري للحفاظ على صحة هذه الأنسجة وغالبًا ما يتم تضمينه في الفيتامينات المتعددة التي تهدف إلى تحسين حالتها، يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة ، ويحمي خلايا الجلد من التلف ، بينما يدعم الزنك إنتاج البروتينات اللازمة للشعر ونمو الأظافر.

2 - تقليل خطر الإصابة بفقر الدم

فقر الدم هو مشكلة شائعة إلى حد ما ناتجة عن عدم قيام الدم بإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة ، مع الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد على وجه التحديد نتيجة عدم وجود مستويات كافية من الحديد في الجسم.

اختيار الفيتامينات المناسبة قد يساعدك على منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من خلال مساعدتك في الوصول إلى مستويات الحديد الموصى بها.

3 - قد تتداخل مع الفحوصات الطبية

بعض الفيتامينات المتعددة يمكن أن تتداخل مع بعض الفحوصات الطبية ، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، على سبيل المثال ، يمكن أن تتداخل الجرعات العالية من مكملات فيتامين سي مع بعض اختبارات الجلوكوز في الدم ، مما قد يعطي نتائج خاطئة وبالمثل ، فإن بعض الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على البيوتين يمكن أن تتداخل مع اختبارات الهرمونات ، مثل اختبارات وظائف الغدة الدرقية، لتجنب أي تدخلات محتملة عند إجراء اختبار طبي ، تحدث إلى طبيبك عن الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها حاليًا.

4 - الحصول على المغذيات في نظامك الغذائي

يجب أن تحاول دائمًا تناول نظام غذائي متوازن مليء بالخضروات يوفر المعادن والعناصر الغذائية التي يتطلبها جسمك، وأشارت دراسة نشرت في مجلة التغذية إلى أنه بدون المكملات الغذائية والطرق الأخرى لدعم تناول المغذيات المناسبة، فإن العديد من الأشخاص لا يحققون حتى الحد الأدنى الموصى به من مستويات المغذيات الدقيقة التي يحتاجون إليها.

5 - الشعور بالنشاط

إذا كنت تشعر بالإرهاق يومًا بعد يوم ، فقد يكون تناول الفيتامينات هو الدافع الذي كنت تتوق إليه للبدء، تناول الفيتامينات المتعددة يوفر فيتامينات B الأساسية القابلة للذوبان في الماء والتي نحتاجها لإطلاق الطاقة المحتجزة داخل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

يمكن لهذه الطاقة المنبعثة أن تغذي خلايانا وتوفر الطاقة التي نحتاجها للقيام بأنشطتنا اليومية، كما أن فيتامينات ب تعزز وظائف الأعضاء الصحية والصحة المعرفية.