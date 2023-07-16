شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الغدة الدرقية.. اعرف أفضل 7 أطعمة غنية باليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب مرض الغدة الدرقية ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير ضار على أعضاء مختلفة، بما في ذلك القلب والدماغ والكبد والكلى والجلد، تلعب الغدة الدرقية، الموجودة في قاعدة العنق ، دورًا حاسمًا في إدارة الوظائف الجسدية الأساسية مثل التمثيل الغذائي وأنماط النوم وإدارة الوزن، ينتج هرمونين مهمين ، ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) ، اللذين ينظمان هذه الوظائف، يمكن أن تؤدي الاختلالات في إنتاج الهرمونات إلى ظهور أعراض اضطرابات الغدة الدرقية، وإليك الأطعمة المفيدة لضمان تناول كمية كافية من اليود لدعم الغدة الدرقية ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

7 أطعمة غنية باليود يمكن أن تدعم صحة الغدة الدرقية 1. الأعشاب البحرية:

تعد الأعشاب البحرية مصادر وفيرة لليود، تحتوي على حمض البانتوثنيك والريبوفلافين ، وهما مفيدان للتحكم في القلق والاكتئاب المرتبطين باضطرابات الغدة الدرقية.

2. الجبن:

لا توفر منتجات الألبان ، بما في ذلك الجبن الكالسيوم والدهون الصحية فحسب ، بل تحتوي أيضًا على اليود، جبنة الشيدر وجبنة الموزاريلا اختيارات جيدة.

3. الحليب:

تشير الدراسات إلى أن كل 250 مل من الحليب تحتوي على حوالي 150 ميكروجرام من اليود. عندما تتغذى الأبقار على الأعلاف الغنية باليود والعشب ، فإنها تنقل اليود إلى حليبها.

4. التونة:

توفر 6 حصص من التونة حوالي 34 ميكروجرامًا من اليود، إنه خيار آخر ممتاز للمأكولات البحرية لتضمينه في نظامك الغذائي.

5. السردين:

يحتوي السردين على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني باليود ، كما يوفر الدهون المفيدة المتعددة غير المشبعة وغير المشبعة الأحادية. يمكن الاستمتاع بها مطبوخة على البخار أو مشوية بجانب الخضار.

6. البيض:

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لليود ، حيث توفر بيضة واحدة كبيرة حوالي 24 ميكروجرامًا ، أو 16٪ من القيمة اليومية التى تحتاجها من اليود.

7- الجمبري:

تمتص المأكولات البحرية ، بما في ذلك الجمبري ، اليود من مياه البحر ، مما يجعلها خيارًا مناسبًا غنيًا باليود، يقدم الجمبري أيضًا الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة.