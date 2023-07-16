شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تمنع فقدان الكرش.. أبرزها الإجهاد والغدة الدرقية والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية هي مشكلة صحية لا يعرفها الكثيرون،وتوجد في أعماق البطن وتلتف حول أعضائك الحيوية، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع الثاني ، يمكن لأي شخص أن يعاني من الدهون الحشوية وهي ناتجة عن بعض الأشياء مثل سوء التغذية وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية والتوتر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وإليك أسباب عدم فقدان دهون البطن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

توقف عن تمارين شد عضلات البطن

من الصعب استهداف الدهون الحشوية بالتمارين الرياضية، توجد الدهون في أعماق تجويف البطن وتحيط بالأعضاء ، لذلك لا يمكن تحديدها وتقليلها بالتمرين ، أظهرت الدراسات أنه يمكنك المساعدة في تقليم الدهون الحشوية أو منع نموها من خلال كل من النشاط الهوائي (مثل المشي السريع) وتمارين القوة (ممارسة الرياضة مع الأثقال إلى شد البطن ولكن لا تصل إلى الدهون الحشوية، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في منع الدهون من العودة.

استبعد الكربوهيدرات المكررة من نظامك الغذائي

للكربوهيدرات المكررة العديد من الآثار الجانبية السلبية على صحتنا والدهون الحشوية هي واحدة منها فقط، وقد خضع الخبز الأبيض لعملية تكرير حيث خضعت الألياف والعناصر الغذائية المفيدة، يتم إزالتها وربما استبدالها بنسخ اصطناعية، تؤدي هذه الكربوهيدرات المكررة إلى طفرات السكر والتهابات سريعة، وكلاهما يعيق فقدان الوزن ويضر بالصحة.

من الأفضل استخدام خبز القمح الكامل أو غيره من أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة التي لم يتم تكريرها .

بعض الحالات الطبية تزيد من خطر الإصابة بالدهون الحشوية

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية أيضًا إلى زيادة خطر حمل الكثير من الدهون الحشوية وقد تجعل من الصعب عليك فقدانها، على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وجعله من الصعب فقدان الدهون الحشوية، تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر حمل الكثير من الدهون الحشوية متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) وقصور الغدة الدرقية.

الوراثة

السبب الآخر الذي يجعل شخصًا ما يواجه صعوبة في فقدان الدهون الحشوية هو الوراثة، مثلما يميل بعض الأشخاص إلى حمل المزيد من الدهون في الجسم بشكل عام، قد يكون البعض الآخر أكثر عرضة لتخزين الدهون الحشوية، ويرجع ذلك إلى أشياء مثل الجينات والهرمونات ، والتي يمكن أن تؤثر على كيفية تخزين الجسم للدهون واستخدامها، لذلك ، إذا لديك تاريخ عائلي من السمنة أو غيرها من الحالات المتعلقة بالدهون الحشوية ، فمن المحتمل أن تواجه صعوبة في فقدانها.

الإجهاد

يمكن أن يسبب الإجهاد دهونًا حشوية ، وعندما تتعرض للضغوط ، فإنك تنتج هرمونًا يهدف إلى حماية جسمك من الصدمات، مما يؤدي إلى زيادة الدهون الحشوية، يؤثر الكورتيزول على توزيع الدهون من خلال التسبب في تخزين الدهون بشكل مركزي حول الأعضاء، يتعرض الجميع للإجهاد، لكن قد يفرز بعض الناس المزيد من الكورتيزول أكثر من غيرهم ، وقد يفرز الكورتيزول في كل مرة يواجهون فيها نفس الضغوط، سيكون مرتبطًا بزيادة الدهون الحشوية.