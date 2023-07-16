شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أطعمة تحسن مستويات الأكسجين في الدم.. منها الجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الأكسجين أحد العناصر الأساسية على وجه الأرض ، فلا يمكن لأي كائن حي أن يعيش بدونه، إنه عنصر غذائي أساسي يسهل أداء الجسم السليم وأنشطة التمثيل الغذائي التي تساعدنا على الحفاظ على أنفسنا كمخلوقات حية، وإليك بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين مستويات الأكسجين في الدم ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

كيف تساعد الأطعمة على تحسين مستويات الأكسجين؟

بعض الأطعمة تزيد من تركيز الأكسجين، فهى تحتوي على عناصر غذائية مثل المعادن والفيتامينات والجزيئات النشطة التي تعمل على تحسين وظائف الرئة لزيادة مستويات الأكسجين وتدفق الدم أيضًا ، لديهم درجة حموضة قلوية ضرورية لهذا الغرض.

يجب أن تكون الأطعمة التي تختارها غنية بالفيتامينات مثل مركب A و B وجزيئات مثل أكسيد النيتريك والمعادن مثل النحاس والحديد. اختر الأطعمة الغنية بالقلويات التي قد تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات وكثافة العظام .

أفضل الأطعمة الغنية بالأكسجين لرفع مستوى نظامك الغذائي1. الجزر

الجزر مليء بالفيتامينات B3 و B5 و B6 و A و C والكولين والزنك والحديد والبوتاسيوم والنحاس ، لديهم مواد كيميائية نباتية تظهر خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، مهمة لتعزيز مستويات تشبع الأكسجين في الأنسجة وإزالة السموم.

2. السبانخ

تعتبر الخضروات الورقية ذات الشهرة مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات (أ ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، ج)، يبطل آثار أضرار الجذور الحرة ، ويقلل من الإجهاد التأكسدي ، ويضمن تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، كما أنه قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم والدهون ، وذلك بفضل خصائص سكر الدم ونقص شحميات الدم ، قد يكون مفيدًا أيضًا في التحكم في ضغط الدم وتوسيع الشرايين لتدفق الدم بشكل سلس ، وبالتالي ، يوفر لك مستويات الأكسجين في الدم المثلى.

3. الفاصوليا

الفاصوليا مصدر جيد للحديد، يعمل العنصر كجزيء مرتبط بالأكسجين ويسهل تناول الأكسجين ونقله ، وتركيب وإصلاح الحمض النووي ، والوظائف الفسيولوجية الأخرى ونتيجة لذلك ، فإنها تؤدي إلى إنتاج الهيموجلوبين ، وتقضي على نقص الحديد وزيادة تركيز الأكسجين ، تعد الفاصوليا مصدرًا غذائيًا رائعًا للألياف التي قد تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي.

4. البنجر

ليس فقط لفقر الدم ، يمكن أن يساعد جذر البنجر في معالجة مجموعة واسعة من الأمراض، يحتوي هذا الطعام على أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ويسرع تدفق الدم ، أظهرت الأبحاث أن عصير البنجر يزيد من امتصاص الأكسجين ويقلل من مخاطر نقصه

5. الثوم

يشتهر الثوم بشكل خاص بموازنة الحالات الصحية للقلب ، وهو عنصر أساسي في كل منزل يظهر خصائص مضادة للدهون ، ومضادة للصفائح الدموية ، ومضادة للميكروبات. كما أنه دواء منزلي لعلاج نزلات البرد والسعال منذ العصور القديمة. اكتشفت دراسة أن استهلاك الثوم يحسن مستويات الأكسجين الأساسية في الشرايين ونقص الأكسجة في مرضى متلازمة الكبد الرئوية (HPS) ، وهي حالة تتميز بتطور أمراض الرئة بسبب أمراض الكبد.

6. الخس

تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على نسبة عالية من الفيتامينات A و B3 و B5 و B6 و B9 و C و E والزنك والبوتاسيوم والحديد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات التي تعتبر حليفًا لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية .

7.الليمون

يحتوي الليمون على أيونات تعمل على تحسين تدفق الأكسجين في الجسم، على الرغم من أنها حمضية بطبيعتها ، إلا أن خصائص التحليل الكهربائي تجعلها قلوية بعد الاستهلاك.