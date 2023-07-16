شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح للوقاية من الأمراض المنقولة بالطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل موسم الطقس الحار فى فصل الصيف بيئة مناسبة لانقال الأمراض المرتبطة بالغذاء، فمع الطقس الحار تنشط أنواع من البكتيريا التى يمكن أن تنتقل من خلال الطعام، وفيما يلى نصائح للوقاية من الأمراض التى يمكن أن تنتقل من خلال الطعام، وفقا لموقع "OnlyMyHealth".

1. الحفاظ على النظافة المناسبةممارسات النظافة الجيدة ضرورية في منع تلوث الأغذية، اغسل يديك جيدًا بالصابون والماء النظيف قبل تناول الطعام، تأكد من أن جميع الأواني وألواح التقطيع وأسطح المطبخ نظيفة ومعقمة، وتجنب لمس وجهك أو شعرك أثناء الطهي، لأنه يمكن أن ينقل البكتيريا إلى الطعام.

2. طهي الطعام جيداًالطبخ السليم يقتل البكتيريا والفيروسات الضارة الموجودة في الطعام، تأكد من طهي جميع اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية جيدًا حتى تصل إلى درجات الحرارة الداخلية المناسبة، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من أن الطعام قد تم طهيه إلى درجة الحرارة الآمنة الموصى بها.





4. تخزين الطعام بشكل صحيح يمكن أن تؤدي الرطوبة إلى النمو السريع للبكتيريا والفطريات، مما يجعل تخزين الطعام المناسب أمرًا ضروريًا، قم بتخزين العناصر القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان في الثلاجة للحفاظ على نضارتها. تأكد من تغطية الطعام المطبوخ وتخزينه بشكل منفصل عن الطعام النيء لتجنب انتقال التلوث.

3. تجنب طعام الشارع والأطعمة النيئة من الأفضل تجنب طعام الشارع والأطعمة النيئة مثل السلطات، هذه العناصر أكثر عرضة للتلوث بسبب الظروف غير الصحية والرطبة، اختر الوجبات المطبوخة حديثًا في المنزل أو في المتاجر ذات السمعة الطيبة لتقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء.





5. تناول مياه الشرب الآمنةتعتبر المياه الملوثة مصدرًا شائعًا للأمراض المنقولة بالمياه، قم بغلي الماء قبل الشرب أو استخدام جهاز تنقية مياه موثوق به للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة الضارة، تجنب تناول مكعبات الثلج أو المشروبات المحضرة بمياه غير معالجة عند تناول الطعام بالخارج.