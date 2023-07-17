شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تكتر منها.. 7 أطعمة تسبب الغازات منها الشوفان والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأطعمة عند تناولها تسبب الغازات، منها البقوليات ومجموعة كاملة من الأطعمة الأخرى، وعلى الرغم أنها تسبب الانتفاخات إلا أنها من الأطعمة الصحية للغاية ، وإليك القائمة ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - الشوفان

على الرغم من أن دقيق الشوفان يعد خيارًا ممتازًا لوجبة إفطار صحية ، إلا أن وعاء الصباح الخاص بك قد يكون مصدرًا خفيًا للغازات في وقت لاحق من اليوم، يمكن أن يسبب الشوفان الغاز لدى بعض الأشخاص بسبب محتواه العالي من الألياف، هي شكل من أشكال الكربوهيدرات التي لا يهضمها جسمك ، ولكن البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة تكسرها ، مما يؤدي إلى تكوين غاز الميثان أو كبريتيد الهيدروجين ، وهو غاز الكبريت الأكثر شيوعًا في انتفاخ البطن.

2- البذور

أحد الأطعمة التي غالبًا ما ينسى الناس أنها تسبب الغازات هي البذور ، مثل الكتان أو الشيا، يحدث هذا بسبب كمية الألياف التي تحتويها أجسامنا غير قادرة على هضمها ، لتجنب الانتفاخ استخدم بذور الشيا المطحونة .

3- الفاصوليا

أنها تحتوي على السكريات قليلة التعدد ، وهي سكريات معقدة لا يمكن تفكيكها بسهولة بواسطة الإنزيمات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى التخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء وإنتاج الغاز.

4 - العدس

يحتوي العدس على مصدر كبير للألياف وغني أيضًا بـ FODMAPs ، وهو نوع من الكربوهيدرات المخمرة التي قد تسبب الغازات الزائدة والانتفاخ لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) .

5- حلوى خالية من السكر

هل تميل إلى تناول الحلوى الخالية من السكر كبديل منخفض السعرات الحرارية للأشياء الكاملة السكر، الجاني يكمن في [بدائل السكر] المستخدم لتحل محل السكر ، مثل السوربيتول أو المانيتول أو إكسيليتول ، والذي يمكن أن يتخمر في القناة الهضمية ويسبب إنتاج الغاز.

6- البروكلي

البروكلي عضو في عائلة الخضروات الصليبية ، فهو ملئ بالمركبات المسببة للغازات، تحتوي الخضراوات الصليبية على رافينوز ، وهو سكر معقد يصعب هضمه ، ويؤدي إلى إنتاج الغاز، هذه الخضروات غنية أيضًا بالألياف ، والتي يمكن أن تزيد الغازات.

7- القرنبيط

القرنبيط هو السبب الآخر للغازات كما إن إقرانه بأطعمة أخرى يسهل هضمها يمكن أن يساعد في التخلص من الغازات.