شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المحتملة لحدوث تشنجات الساق فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون تشنجات الساق مزعجة للغاية وتؤثر على نوعية حياتك، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن تقلصات عضلات الساق عبارة عن تقلصات عضلية لا إرادية يمكن أن تكون مؤلمة وتستمر من بضع ثوانٍ إلى دقائق ومع تقدم العمر يزداد خطر الإصابة بتشنجات في الساق وبالتالي ، من المهم معرفة أسبابه والحصول على العلاج في الوقت المناسب.

ما تشنجات الساق في الليل؟

هى عبارة عن التقلص العضلي في ربلة الساق وهو شد أو تقلص مفاجئ وغير إرادي للعضلات في منطقة الربلة.

يمكن أن يسبب ألمًا حادًا وشديدًا في العضلات المصابة وقد تشعر المنطقة المصابة بشد أو تصلب بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يحد مؤقتًا من القدرة على تحريك أو شد الساق المصابة، و يمكن أن تستمر تشنجات ربلة الساق في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق ، على الرغم من أن شدة الألم قد تهدأ تدريجياً خلال تلك الفترة الزمنية.

وفقًا " clevelandclinic" ، كلما تقدمت في العمر، زادت احتمالية إصابتك بتشنجات في الساق، هذا لأن الأوتار، وهي الأنسجة التي تربط عضلاتك بالعظام، تقصر بشكل طبيعي.

وفقًا للبحث، تعاني النساء الحوامل من تقلصات العضلات في الثلث الثالث من الحمل ، خاصة في ربلة الساق.

الأسباب الشائعة لتشنجات الساق

تشنجات الساق في الليل ، والمعروفة أيضًا باسم تقلصات الساق الليلية ، هي ظاهرة شائعة يمكن أن تكون مؤلمة جدًا، في حين أن السبب الدقيق قد يختلف من شخص لآخر ، فإليك بعض العوامل المحتملة التي تساهم في تقلصات ربلة الساق في الليل:

اتباع أسلوب حياة خامل حيث يجلس الشخص لفترة طويلة

الإفراط في استخدام عضلات الساق

الفشل الكلوي وتلف الأعصاب السكري ونقص المعادن ومشاكل تدفق الدم

الحمل والشيخوخة

الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وحبوب منع الحمل

ضغط العصب وتشنجات الساق

يمكن أن تصبح الأعصاب في أسفل الساق ، مثل العصب الوركي أو الأعصاب المصابة بحالات مثل تضيق العمود الفقري ، مضغوطة أو متهيجة ، مما يؤدي إلى الإحساس بالتشنج، يمكن أن تساهم حالات مثل انحباس العصب أو الاعتلال العصبي المحيطي في تقلصات الساق.

في بعض الحالات ، يمكن أن تؤثر حالة تسمى مرض الشريان المحيطي (PAD) ، والتي تتميز بتضيق أو انسداد الشرايين التي تمد الأطراف بالدم ، على الساقين ، بينما يمكن أن تحدث تشنجات الساق ليلًا لدى الأفراد المصابين باعتلال الشرايين المحيطية ، فمن الضروري ملاحظة أنه ليست كل حالات تشنجات ربلة الساق في الليل ناتجة عن اعتلال الشرايين المحيطية.

كيفية منع تقلصات الساق

للمساعدة في منع أو تخفيف تقلصات ربلة الساق ليلاً ، يمكنك الانغماس في الإجراءات التالية: