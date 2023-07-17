شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. إهمال علاج قصر النظر يتسبب في انفصال الشبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصر النظر المرتفع، هو حالة تكون فيها درجة قصر النظر شديدة بشكل خاص، إذا كان لديك قصر نظر شديد ، فقد تواجه صعوبة حقًا في رؤية الأشياء البعيدة، حتى مع النظارات أو العدسات اللاصقة، والأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد هم أيضًا أكثر عرضة لبعض مشاكل العين، مثل انفصال الشبكية ،، وإعتام عدسة العين، يمكن أن تكون هذه الحالات خطيرة ، لذلك من المهم أن تعتني بعينيك إذا كان لديك قصر نظر مرتفع، وفقا لما نشره موقع realsimple

وإذا كان لديك قصر النظر ، فمن المهم معالجته في أقرب وقت ممكن، حتى حالة قصر النظر الخفيفة نسبيًا في مرحلة الطفولة يمكن أن تتطور إلى حالة خطيرة بحلول الوقت الذي تبلغ فيه سن الرشد. وإذا كان لديك قصر نظر شديد ، فهذا يزيد من خطر الإصابة بحالة عين تهدد البصر.

وقصر النظر هو خطأ انكساري شائع يحدث عندما يتسبب شكل عينك في تركيز الضوء بشكل غير صحيح على شبكية العين. شبكية العين هي النسيج الحساس للضوء في عينك الذي يتلقى المعلومات المرئية وينظمها ، وعندما يسقط الضوء أمام شبكية العين بدلاً من وضعها مباشرة ، يمكن أن يتسبب في تشوش الرؤية.

كيفية علاج قصر النظر

بينما لا يمكن علاج قصر النظر ، يمكن أن تساعد العديد من العلاجات الفعالة في إدارة الحالة وتحسين الرؤية. وتشمل هذه:

النظارات أو العدسات اللاصقة

تعتبر النظارات أو العدسات اللاصقة من أكثر الطرق شيوعًا ومباشرة لتصحيح قصر النظر. وهي تعمل عن طريق ثني الضوء بطريقة تسمح لها بالتركيز بشكل صحيح على الشبكية ، مما يؤدي إلى رؤية أوضح.

وكذلك يمكن اختيار التدخل الجراحى لعلاج قصر النظر الشديد.