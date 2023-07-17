شكرا لقرائتكم خبر عن التعامل مع حروق الشمس.. 7 أشياء يجب تجنبها أثناء العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حروق الشمس هي حالة جلدية شائعة تحدث عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، ومن أعراضها الاحمرار والألم وفي الحالات الشديدة ظهور تقرحات وتقشير فى الجلد، يمكن أن تكون حروق الشمس تجربة مؤلمة وغير مريحة، ولكن مع الرعاية والعلاج المناسبين، يمكنك تخفيف الأعراض وتعزيز الشفاء، ومع ذلك، هناك أشياء معينة يجب تجنبها عند علاج حروق الشمس لمنع المزيد من الضرر وتعزيز التعافي بشكل أسرع.

كيف تحدث حروق الشمس؟

تحدث حروق الشمس عندما تتعرض بشرتك للإشعاع فوق البنفسجي المفرط، تنبعث أشعة الشمس من أنواع مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية ، مثل الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة الحجم، تخترق أشعة UVA عمق الجلد وهي مسؤولة بشكل أساسي عن الشيخوخة المبكرة ، بينما تسبب أشعة UVB غالبية حروق الشمس عن طريق إتلاف الطبقات الخارجية من الجلد.

وفقًا لتقرير healthline ، يمكن أن يتسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس في أن يصبح الجلد مؤلمًا ويعاني من إحساس حارق، وأشار التقرير كذلك إلى أن حروق الشمس يمكن أن تؤدي إلى التهاب يؤدي إلى طفح جلدي وتورم، علاوة على ذلك ، يمكن أن تساهم الحالات المتكررة لحروق الشمس بمرور الوقت في الشيخوخة المبكرة وزيادة التعرض لسرطان الجلد.

ضربة الشمس

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قبل التوجه إلى الهواء الطلق، استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 15 لمنع أشعة UVA و UVB بشكل فعال. تأكد من وضع طبقة متساوية على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك، لا تغفل عن المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ظهرك ، واطلب المساعدة إذا لزم الأمر. ضع في اعتبارك أن واقي الشمس يكون أكثر فاعلية عند استخدامه بالاقتران مع تدابير الحماية الأخرى.

أشياء يجب تجنبها عند علاج حروق الشمس

إذا أصبت بحروق الشمس ، عالجها برفق وتجنب الأشياء التالية.

تجنب التعرض لمزيد من أشعة الشمس

بمجرد إصابتك بحروق الشمس، من الضروري حماية بشرتك التالفة من التعرض لمزيد من أشعة الشمس، تعتبر البشرة المصابة بحروق الشمس حساسة بالفعل وعرضة لمزيد من الضرر، لذلك ، ابق في الداخل أو ابحث عن الظل حتى تلتئم بشرتك تمامًا.

لا تفرقع البثور

إذا نتج عن حروق الشمس ظهور بثور ، فمن المهم مقاومة إغراء الضغط على البثور، تعمل البثور كحاجز وقائي ويمكن أن يؤدي تفرقعها إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، اسمح للبثور بالشفاء بشكل طبيعي وحافظ عليها نظيفة وجافة.

تجنب منتجات البشرة القاسية

عند علاج حروق الشمس ، تجنب استخدام منتجات البشرة القاسية ، مثل المقشرات أو المقشرات أو المنتجات التي تحتوي على الكحول. بدلاً من ذلك ، اختر المنتجات اللطيفة والمهدئة التي تحتوي على الصبار أو الهيدروكورتيزون للمساعدة في تهدئة الالتهاب.

لا تضع الثلج مباشرة على البشرة

في حين أنه قد يكون من المغري وضع الثلج لتهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس ، فمن المهم تجنب الاتصال المباشر بين الثلج وجلدك. يمكن أن يتسبب الثلج في مزيد من الضرر وقد يؤدي إلى تفاقم الحرق، بدلاً من ذلك ، قم بلف أكياس الثلج في منشفة أو قطعة قماش رفيعة وضعها برفق على المنطقة المصابة لفترات قصيرة لتوفير الراحة.

تجنب الملابس الضيقة

نظرًا لأن الجلد المصاب بحروق الشمس حساس، يجب تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي يمكن أن تزيد من تهيج بشرتك وتسبب عدم الراحة. اختر مواد فضفاضة تسمح بمرور الهواء مثل القطن لتقليل الاحتكاك وإتاحة التهوية المناسبة لبشرتك.

لا تستخدم المنتجات البترولية

رغم أن ترطيب بشرتك المصابة بحروق الشمس أمر ضروري للشفاء ، تجنب المنتجات التي تحتوي على البترول ، مثل الفازلين. هذه يمكن أن تحبس الحرارة وتمنع الجلد من التبريد بشكل صحيح، بدلاً من ذلك ، اختر المرطبات التي تحتوي على الصبار أو الزيوت الطبيعية لتهدئة وترطيب بشرتك.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تفاقم الألم والجفاف المرتبطين بحروق الشمس. يجب عليك التمسك بالماء الفاتر أو البارد لتهدئة بشرتك وتجنب المزيد من التهيج، أيضًا، تجنبي استخدام الصابون القاسي أو جل الاستحمام الذي يمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية.