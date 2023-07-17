شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة السعادة تساعد على تحسين مزاجك في الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب التغذية دورًا كبيرًا في الصحة البدنية، كما يمكن أن تؤثر أيضًا على صحتك النفسية وتحسين مزاجك العام، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة السعادة التى تساعد على تحسين مزاجك في الصيف، بحسب موقع timesnews.

البروتين: سمك السلمون

تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مفيدة لصحة الدماغ لأنها مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تشكل حوالي 60 % من بنية الدماغ. يمكن للبروتينات بشكل عام أن تدعم المزاج الجيد لأنها تساعد أجسامنا على صنع مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين تنظم الحالة المزاجية.

الألبان: الحليب قليل الدسم والزبادي

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يوجد تقريبًا في منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي.

فيتامين (د) ليس ضروريًا فقط لبناء عظام قوية، ولكن أيضًا لدعم الصحة العقلية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

يمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس على الجلد لمدة 10 دقائق كل يوم على تنشيط الجسم لفيتامين د، لذا تناول كوبًا باردًا من الحليب أو كوبًا من الزبادي واخرج لامتصاص أشعة الشمس.

الحبوب الكاملة والخضروات النشوية

الكربوهيدرات أو النشويات هي مصدر الطاقة الأساسي للجسم. يتم تكسير النشا إلى جلوكوز ، أو سكر ، وهو العنصر الغذائي المفضل الذي يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي لتغذية الدماغ.

تشمل الكربوهيدرات الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة ، وكذلك الخضروات النشوية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والذرة والبازلاء.

هذه النشويات غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تمدنا بالطاقة وتساعد أجسامنا على إنتاج هرمونات تؤثر على المشاعر لإبقائنا سعداء.

الفواكه والخضراوات

تحتوي الفواكه والخضروات على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

تحتوي العديد من الفواكه والخضروات مثل الفراولة والفلفل الأحمر على نسبة عالية من فيتامين سي ، مما يساعد على دعم جهاز المناعة والحماية من الأمراض الموسمية التي غالبًا ما يكون لها تأثير سلبي على الحالة المزاجية بالإضافة إلى ذلك ، يضيف المنتج لونًا إلى طبقك، مما يجعل الوجبات شهية وتعزز الحالة المزاجية.